美聯社、新華社結盟引擔憂　美國國會要求給個說法

根據內媒《新華社》報導，《美聯社》執行長普魯特（Gary Pruitt）11月底前往北京會晤新華社社長蔡明照，雙方同意兩家機構在新媒體、人工智慧運用（AI）與經濟訊息等領域擴大合作。但這項合作引來美國國會關注。

北京國營媒體擴大與西方媒體整合，但也引來政治干預新聞的憂慮。

中國政府為擴大國際影響力，把握各種機會能與西方世界合作，爭取國際話語權，而近期《新華社》與《美聯社》的合作，就是一個顯著的案例。

不過，現階段中美大國之間的博奕，仍在火熱的進行。因此，美國國會擔憂《美聯社》與中國國家官方媒體《新華社》合作，可能會影響《美聯社》報導的獨立性。

日前，由美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與薛曼（Brad Sherman）發起，聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、華納（Mark R. Warner）、盧比歐（Marco Rubio）在內共14名美國議員於19日共同連署的信函中，就表達對這項合作的關切。

信函指出，與《美聯社》的獨立新聞形成鮮明對比，《新華社》的核心使命是透過公共輿論形塑中共的合法性與行為。美國司法部今年才依據外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act）將《新華社》列為外國代理人。

信函要求《美聯社》公布與《新華社》的諒解備忘錄，揭示未來的合作計畫，並保證《新華社》不會干預《美聯社》報導，也不會獲得《美聯社》所擁有的任何敏感訊息。

報導引述《美聯社》發言人伊斯頓（Lauren Easton）的話指出，《美聯社》與《新華社》的協議是允許《美聯社》在中國境內營運，且不會影響《美聯社》獨立性，也不包括任何人工智慧訊息或其他技術分享。《新華社》無法獲得《美聯社》敏感訊息，也不能干預《美聯社》報導。

（中央社）