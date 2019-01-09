重慶軌道列車撞防護門致1死3傷　部分區域暫停運行　上月底剛開通

上月底才開通的重慶環線軌道周二（8日）發生突發事故，防護門與列車發生碰撞，造成至少1人死亡，3人受傷。該線路部分區域暫停運行。 內地媒體報道指，列車未有出軌。

重慶環線事故現場。（網上圖片）

車廂玻璃碎裂。（網上圖片）

重慶軌道集團（周三）9日凌晨發布消息稱，8日17時許，軌道交通環線海峽路至南湖區間人民防護工程出入口門侵入列車行駛區域，與列車發生擦碰，造成第一節車廂略微偏移、車頭受損，但未脫軌。事故致1人死亡3人受傷，重慶軌道環線部分區域停運。

有民眾在社交網站上載圖片和片段, 指事故後, 輕軌損毀嚴重, 車廂玻璃碎裂。

事故發生後，重慶市政府主要負責人到現場指揮救援工作。重慶軌道集團啟動應急救援預案，現場工作人員引導30名乘客步行疏散，並將1名手部輕微受傷的乘客和3名受傷的工作人員送往醫院救治。目前，受傷乘客和2名工作人員暫無生命危險，1名工作人員經醫院搶救無效死亡。

重慶軌道環線海峽路至四公里區間3個站（海峽路、南湖、四公里）暫停運，其餘線路仍正常運行。

事發後，相關單位組織軌道全線網安全隱患大排查，於1月8日晚啟動軌道線網人防門全面清查整治工作，同時加快事故列車現場起復救援，盡快恢復停運區間運營。

目前，相關部門已成立事故聯合調查組，事故原因正在調查中。

發生事故的重慶軌道環線是該市新近開通的一條軌道交通線路，目前尚在試運營階段。

相關信息顯示，重慶軌道交通環線於2018年12月28日正式開通試運營東北半環部分線路。營運單位是重慶市軌道交通集團，承建方為中國鐵建股份有限公司。

據了解，重慶軌道交通環線是該市軌道交通線網中唯一的閉合環形線路，線路全長34公里，總投資222億元人民幣，共設車站24座，目前開通17座。

（中新網）