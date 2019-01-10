隱形無人機「天鷹」飛行影片首曝光　設計師：性能達國際先進水平

1月5日，中央電視台公開一段有關中國飛翼式隱身無人機「天鷹」的宣傳影片，為「天鷹」隱身無人機在2018年珠海航展展示後，第一次公開的飛行影片。 「天鷹」的總設計師馬洪忠接受傳媒採訪時表示，「天鷹」目前主要以偵察用途作定位，但未來也可發展「察打一體」型號；他又指天鷹總體性能達到國際先進水平，前景很不錯。

1月5日，中央電視台公開一段有關中國飛翼式隱身無人機「天鷹」的宣傳影片。（央視）

「天鷹」在2018年中國國際航空航天博覽會（珠海航展）上首次公開靜態展示。《環球時報》引述中國軍事專家宋忠平表示，中央電視台首次公開天鷹的飛行影片，顯示其已逐步進入量產化階段，並在多種測試中獲得肯定，應該不久後將可正式看見其編制入伍。

據了解，天鷹由中國航太科工集團研發製造，其採用隱身設計，雙翼長約10至12公尺。《新浪軍事》曾報道指，天鷹已經具備較高匿蹤能力，能夠穿透嚴密的防空體系，通過探測對方關鍵目標、為友軍的火力系統提供引導，亦可自行搭載武器對目標進行攻擊。

未來或發展具備攻擊能力的型號

天鷹的總設計師馬洪忠接受內媒《澎湃新聞》採訪時，為這款新型無人機作詳細介紹。他表示，天鷹採用「飛翼式布局」，好處RCS（雷達散射截面積）小，減少被雷達發現的概率，隱身性能較好；也可以減少飛行阻力，增加航程。

馬洪忠續指，天鷹目前主要以偵察為主。他們將隱身能力、飛翼布局、高空高速飛行幾個特點結合起來研發了天鷹，使之成為一款高空、高速、隱身，可在高危環境下執行任務、以「戰役戰術滲透偵察」為主的無人偵察機。但隨著系列化的發展，也有可能把它發展成「察打一體」、具備攻擊能力的型號。

馬洪忠又強調，天鷹總體性能達到國際先進水平，其前景不錯，符合無人機發展的趨勢和未來戰爭的一些特性。

（澎湃新聞）