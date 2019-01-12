中國駐巴基斯坦領館去年遭襲　巴警方稱嫌犯目的製造中巴不和

就中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館於2018年11月遭武裝分子襲擊一事，近日，巴基斯坦警方召開新聞發布會介紹了此案的最新進展。 卡拉奇警察局局長稱5名與此案相關的嫌犯被逮捕，並提到參與此案的武裝分子在境外策劃襲擊並得到了協助，目的是為了製造中巴兩國不和。

中國駐巴基斯坦卡拉奇總領事館遇襲案，巴警方指嫌犯目的是為了製造中巴兩國不和。（路透社）

中國駐巴基斯坦卡拉奇總領事館遇襲案，巴警方指嫌犯目的是為了製造中巴兩國不和。（路透社）

卡拉奇警方：襲擊者目的是為了破壞中巴經濟走廊

綜合巴基斯坦Geo新聞及《論壇快報》報道，當地時間11日，卡拉奇警察局局長謝赫（Amir Shaikh）表示，被捕的5名共犯承認他們協助3名襲擊者在去年11月發動了對中國領館的襲擊，3名恐襲實施者均在現場被擊斃。

謝赫稱，警方在俾路支省和信德省的各個地方進行了多次突襲，「5名與此案有關的嫌犯被捕，其他一些人則在審訊後被釋放。」他還提到，受過訓練的恐怖分子們在襲擊前的4個月一直在觀察領事館，特別是簽證處。「他們使用偽造的身份證，過去常常坐在領事館的簽證區，觀察大門打開的時間和其他細節。」

據悉，被捕的5人隸屬於武裝組織「俾路支解放軍」(BLA)。除了逮捕他們外，警方也收繳了3支卡拉什尼科夫衝鋒槍、3枚手榴彈，2支TT-33手槍、2枚火箭砲彈和大量爆炸物。

根據警方的調查，此次襲擊的目的是為了破壞中巴經濟走廊，並打算在巴基斯坦和中國之間製造不和。謝赫表示，「他們企圖讓中國認為卡拉奇是個不安全的地方。」

這位警察局長還提到，針對中國領館的襲擊是在阿富汗策劃的，並得到了印度研究分析局的協助。印度新德里電視台網站則報導稱，印方對巴基斯坦警方的指控予以否認，並稱這是「捏造的」。

中國駐巴基斯坦卡拉奇總領事館遇襲案，巴警方指嫌犯目的是為了製造中巴兩國不和。（路透社）

2018年11月23日，3名非法武裝分子試圖闖入中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館未得逞，並在隨後的交火中被擊斃。在與武裝分子的交火中，2名巴基斯坦警察殉職，一對來自奎達市、想要辦簽證的父子也不幸遇難。

（海外網）