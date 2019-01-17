社科院學者：中國現已暗地放棄自辦教會　曾想擁戴「中國教宗」

中國和梵蒂岡的接觸仍在持續中。日前有消息稱，北京方面將把「獨立自辦教會」的想法「永久擱置」，承認梵蒂岡的地位。

當地時間1月14日，義大利「梵蒂岡內部通訊」（Vatican Insider）轉載中國社科院宗教所主任研究員劉國鵬的話稱，一旦中梵簽署協議，中國將承認教宗有中國主教任命權。這位研究員進一步稱，中國不再打算自行建立一個脫離教廷的教會，獨立自辦教會的想法被「永久擱置」，送進「檔案室」成為歷史。

劉國鵬認為，達成協議後，中國政府也等於承認羅馬教廷的特殊主權和國家職能，未來可看到雙方在外交層面建立官方關係。

報道稱，在1950年代，中國政府曾想擁戴一名「中國教宗」來和教廷分庭抗禮。

雖然劉國鵬認為，中國天主教愛國會只剩「象徵意義」，不過，中國官方的說辭與劉國鵬的話大相徑庭。2018年11月，中共統戰部副部長、國家宗教事務局局長王作安曾發表題為「宗教工作在改革開放中創新推進」的長文，表示境外勢力利用宗教對中國進行滲透的問題日益突出，中共把「獨立自主自辦原則」上升為各宗教處理對外關係必須堅持的基本原則。他還說，在天主教領域的重點，是支持壯大愛國力量，依法治理和教育轉化地下勢力，「保證天主教領導權牢牢掌握在愛國愛教人士手中」。

（綜合報道）