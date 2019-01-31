五核國在京舉行正式會議　盼各方以「大國協調代替大國競爭」

2019年1月30日，五核國正式會議在北京舉行。中國外交部部長助理張軍出席開幕式並主持會議。至於其他五核國，包括法國、俄羅斯、英國和美國分別都有派團出席。

五核國正式會議30日在北京召開。（路透社）

事實上，五核國機制是中、法、俄、英、美作為《不擴散核武器條約》（NPT）法定的核武器國家在條約審議進程中形成的協調機制，2009年以來就戰略安全領域的重要問題保持定期溝通，共同推進《不擴散核武器條約》審議進程。

也因此，今年的五核國會議也是「五核國」時隔兩年首次舉行正式會議。該會議主要圍繞「加強五核國協作，維護《不擴散核武器條約》機制」主題，就核政策與核戰略、核裁軍、核不擴散等問題進行了「深入」交流。

目前該會議已結束，並發表各方擬欲達成三點重要共識。

中國外交部部長助理張軍在會議中指出，以不擴散核武器條約為基石的國際核不擴散體系受到衝擊。（路透社）

首先，五核國承諾共擔國際和平與安全責任。

五核國都認識到當前國際安全環境面臨嚴峻挑戰，維持良好大國關係對解決全球戰略性問題至關重要，同意客觀看待彼此戰略意圖，加強核政策與核戰略交流，增進戰略互信並維護共同安全，全力防止因誤解和誤判引發核風險。

所以，五核國承諾維護現有國際軍控體系，遵守所有國際軍控協議。同時，五核國願與東南亞國家就《東南亞無核武器區條約》議定書重啟磋商，繼續致力於推動建立中東無核及其他大規模殺傷性武器區。

俄羅斯副外長里亞布科夫（圖）指出，由於某些國家試圖動搖和廢止不擴散和軍控體系，核武使用門檻被降低。（路透社）

第二，五核國承諾共同維護《不擴散核武器條約》機制。

五核國強調《不擴散核武器條約》是國際核不擴散體系基石，也是國際安全架構重要組成部分，承諾全面完整執行條約，並促進條約的普遍性。五核國將遵循「各國安全不受減損」原則，推動核裁軍取得更大進展，循序漸進實現無核武器世界目標。

五核國認為「禁止核武器條約」背離並損害《不擴散核武器條約》，重申一致反對立場。五核國確認將盡最大努力通過政治外交手段解決核不擴散問題，支持國際原子能機構根據授權加強保障監督體系。五核國致力於促進和平利用核能國際合作，同意在核安全與核能安全領域加強協調合作。

第三，五核國承諾繼續利用五核國合作平台保持對話協調。

當前國際安全形勢複雜深刻演變，大國互動事關國際安全環境、國際秩序走向、國際社會信心。五核國同意保持戰略性對話，加強核政策與核戰略交流，在《不擴散核武器條約》審議進程中加強協調，並通過駐日內瓦裁軍大使渠道研究落實具體工作。

會後，張軍強調，當前國際安全形勢中不穩定、不確定因素上升，大國關係與大國責任備受矚目。五核國應加強協調與合作，尋求共同安全，維護全球戰略穩定。作為五核國合作機制輪值協調國，中國將繼續致力於推動五核國在戰略安全領域凝聚共識、管控分歧，以大國協調代替大國競爭，以合作共贏代替零和博弈，為促進世界和平與穩定作出積極貢獻。

（澎湃新聞）