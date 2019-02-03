深圳清潔公司東主被起訴　涉吸糞車排放10噸糞渣至下水管道

內地「法制網」2月3日報道，近日深圳市羅湖區檢察院以涉嫌污染環境罪，起訴清潔公司東主陳某及楊某。案情指兩人去年於羅湖區安排旗下吸糞車，非法排放約10噸糞渣至下水管道。

示意圖，非涉案吸糞車及清潔公司東主。（視覺中國）

事緣去年6月9日中午，一輛吸糞車開至羅湖區紅桂中學附近，在路邊一雨水管道排放糞渣，隨後水務集團派員至現場擒獲1人，另1人則開車逃走。水務人員報警備案，至當天下午在逃1人亦到派出所接受調查。至去年7月，羅湖區檢察院正式逮捕楊某和陳某二人。

報道稱，涉案楊某和陳某份屬翁婿，他們合夥開辦清潔服務公司，承接清理化糞池和疏通下水管道等業務。雖然該公司沒有處理糞渣的認證資格，但為了多賺錢，他們將所抽取糞渣直接排放到下水管道。

數度將糞渣排至雨水管道

事發當天上午，兩人前往某公司的化糞池，先後抽了3車糞渣，每車3噸多重。他們在紅寶路另一個下水管道排走兩車，並在紅桂中學附近排走第三車。陳某供認，在紅桂中學附近，他們已經好幾次直接將糞渣排到雨水管道。

報道指排放糞渣至下水管道，除了污染環境，還很容易導致堵塞，如不及時清理疏通，有可能引發管道上游污水外溢，清理疏通費用高昂，例如涉案的排水管道清洗等費用價格即達2.6萬餘元人民幣。