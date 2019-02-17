張漢暉升任外交部副部長　分管歐亞地區、涉外安全、外事管理事務

中國外交部再出現人事調動。官方資料顯示，原部長助理張漢暉已升任副部長，分管歐亞地區、涉外安全、外事管理事務；李惠來不再擔任外交部部長助理，原外交部大使劉顯法出任外交部部長助理，分管行政財務工作。在人事調動後，外交部現有6名副部長和3名部長助理。

張漢暉在中國外交系統工作多年。（網上圖片）

據了解，張漢暉生於1963年10月，在中國外交系統工作多年，曾任外交部歐亞司副司長、司長、駐哈薩克特命全權大使等職務。2018年出任外交部部長助理。此番晉升後，張漢暉成為分管歐亞地區、涉外安全、外事管理事務的副部長。

官方資料顯示，兩日前的2月14日，張漢暉還以外交部部長助理身份在京接受哈薩克政府頒發的獎章，顯示其晉升應是這兩日內的事。

劉顯法早年出身石油系統，2011年進入外交部。（網上圖片）

劉顯法早年出身石油系統

新出任外交部部長助理的劉顯法生於1963年4月，早年曾在石油系統工作，任華東石油學院教師、中石化總公司技術開發中心主任助理、國家石油和化學工業局政策法規司副司長等職。2000年出任國家經濟貿易委員會資源節約與綜合利用司副司長，2003年出任國家發改委環境和資源綜合利用司副司長，此後又前往中石油天然氣集團公司任職

2011年，劉顯法進入外交領域工作。歷任駐美國洛杉磯副總領事，駐拉各斯總領事，駐肯尼亞共和國特命全權大使兼常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃署代表，外交部大使等職務。

離任外交部部長助理的李惠來的新去向，官方暫時還未公布。據知，這次是今年外交部主要官員第二次調整。今年1月底， 時任中組部副部長齊玉接替已滿65歲的張業遂，出任外交部黨委書記一職。