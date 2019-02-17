【用App導入】兩日完成作業惹母疑　揭女兒800元利市買寫字機械人

對學生而言，農曆新年假期最大的「夢魘」要說是假期功課，而不擅書寫的人面對中英抄寫作業，更會倍感頭痛。 在黑龍江省，卻有一名中三女學生用利市錢購入「寫字機器人」，並靠它的「幫助」，僅用兩天就完成語文抄寫作業，而且其字跡工整，難辨真偽。

寫字機器人。（網上圖片）

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據《哈爾濱新聞網》報道，家住哈爾濱的張女士稱，她之前為女兒制定「寒假作業計劃」，爭取2月24日之前把所有寒假作業寫完。上周五（15日），張女士發現女兒僅用兩天就完成語文抄寫作業，而且字跡工整，沒有錯字。看到女兒這麼「用功」，張女士倍感欣慰。但整理女兒房間時，她卻發現原來是「抄寫神器」的「功勞」。張女士找到一個「寫字機器人」的包裝盒，盒內的說明書稱「可模仿各種筆跡抄寫文字」。

張女士追問下，女兒承認用800多元（人民幣，下同）利市錢從網上買了一部「寫字機器人」來完成抄寫作業。張女士大吃一驚，一氣之下砸碎該「機器人」，但她亦直言，其字跡工整，如果不仔細看，真的難辨真偽。

價錢「豐儉由人」 導入文字內容即可抄寫

《香港01》記者從淘寶網輸入「寫字機器人」搜索，立即出現多款此類商品，價錢大多為300元至1200元之間，可說是「豐儉由人」。

其中一款是組合式的金屬套件。據介紹，只要在組裝後下載軟件，讓它識別使用者筆跡，再從手機App或相關軟件導入MS word等文字檔案，並在前端安置一支鋼筆或鉛筆，它就能在紙上模仿使用者筆跡書寫指定內容。書寫速度能達到每分鐘30至40字。而在寫字之外，也能畫出不同圖案。另有一款模樣像是「機械臂」，同樣只要導入有關文字或圖案，即能在紙上抄寫出來。

只要透過程式導入文字或圖像內容，寫字機械人即會自動抄寫，字跡與真人並沒太大分別：