在囚維權人士吳淦健康惡化　家屬稱是被羈押時受酷刑後遺症

綽號「超級低俗屠夫」的吳淦目前在福建服刑，他家屬在探監後透露，吳淦的身體情況轉差，心臟功能出問題，頸椎的舊患亦復發。 其父親徐孝順指，吳淦相信身體毛病是早前的酷刑導致，打算提出申訴，但申訴書被獄方扣押。

維權人士吳淦因顛覆罪被判監8年。（網上圖片）

因顛覆罪被判監8年的維權人士吳淦，目前在福建的監獄服刑。家人日前探監，發現他健康狀況惡化，身體多處不適。

網名「超級低俗屠夫」的吳淦去年7月從天津第一看守所轉至福建清流監獄服刑。他周一（3月5日）在獄方監視下與家屬會面，吳淦父親徐孝順說，近期兒子在獄中舊患復發，全身疼痛難忍，血壓、心臟功能等都出現問題。徐孝順又指，吳淦被羈押在北京和天津2年多期間，受到公安和偵查人員酷刑對待，目的是迫使他認罪，但吳淦始終拒絕配合。

徐孝順聲稱吳淦在羈押期間被電擊，導致心臟功能出問題。徐孝順曾要求獄方帶吳淦去檢查，醫院聲稱吳淦甚麼病都沒有，但就不讓徐孝順看吳淦的病歷。另外，吳淦的還有頸椎的舊患，除了轉動困難，還不時感到劇烈疼痛，雙臂又不能活動自如，現在更連抬起手臂也有困難，影響日常生活。

吳淦向家屬透露，指身體的毛病相信是早前的酷刑導致，打算提出申訴，但材料被獄方扣押。

吳淦關注社會弱勢社群，曾參與及推動多宗維權案件，包括震驚全國的鄧玉嬌案。吳淦是「709大抓捕」中首位被捕維權人士，關押近2年半後，2017年年底他被裁定顛覆國家政權罪罪成，判處有期徒刑8年，去年4月二審維持原判。

（自由亞洲電台）