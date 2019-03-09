中國名將劉虹破女子50公里競步世界紀錄　快過亞運男冠軍

32歲的奧運競步（內地稱：競走）冠軍劉虹今天（9日）締造了中國競步史的里程碑。她在女子50公里競步比賽中，以3小時59分15秒的成績打破世界紀錄奪冠，不僅成為史上首位4小時內完賽的女子50公里競步選手，更一舉囊括女子競步20公里和50公里的世界紀錄。

中國名將劉虹（圖）打破女子50公里競步的世界紀錄。（資料圖／中新網）

2019年全國競步大獎賽第一站暨多哈田徑世錦賽50公里競步全國選拔賽今天（9日）在安徽黃山舉行，中國競步名將、奧運冠軍劉虹以3小時59分15秒的成績奪得女子組冠軍，並打破隊友梁瑞去年在團體世錦賽上創造的4小時4分36秒世界紀錄，同時亦成為該項目首位4小時內完賽的女選手。

內媒《澎湃新聞》指出，在里約奧運奪冠成為女子20公里競步大滿貫選手後，劉虹便結婚生子淡出賽場。外界原以為她將選擇退役，割捨不下競步的她去年又重返訓練場。

報道指出，去年的印尼雅加達亞運會上，男子50公里競步奪冠成績是4小時3分30秒。這意味劉虹締造的世界紀錄足以拿到亞運男子金牌，甚至距離世錦賽男子達標成績只相差15秒。

32歲的劉虹曾在2015年北京世界田徑錦標賽女子20公里競步項目奪得冠軍。在2016年里約奧運會上，她又以1小時28分35秒成績獲得女子20公里競步冠軍。如今劉虹同時保持女子20公里和50公里競步兩項世界紀錄。

（綜合報道）