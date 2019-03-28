黑龍江富豪租國有林地建私家莊園　佔地3325畝年租金不足一萬

黑龍江富商曹波圈佔牡丹江國有土地，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園「曹園」，引起內地社會關注。黑龍江省委、省政府和牡丹江市政府等部門介入調查，曹波及其項目經理目前已被刑事拘留。 「曹園」種種黑幕近日亦不斷曝光。原來「曹園」方面在2005年、2006年分兩次和原中牧集團牡丹江軍馬場簽訂《有林地承包經營管護合同》，承包林地3千3百多畝，價格卻相當於「賤賣」，租地70年，每年租金竟不足一萬元（人民幣，下同）。

曹波租用的國有佔地3325畝，年租金卻不足一萬。（資料圖片）

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十多年前，曹波從原中牧集團牡丹江軍馬場（下簡稱「中牧軍馬場」）獲得該片國有林地的經營權後，即大興土木，毀林削山挖湖建造豪華私家莊園。央廣網旗下《新聞縱橫》引述多名中牧軍馬場退休幹部職工反映稱，雙方當時的協議或涉及黑箱操作。

中牧軍馬場退休職工的消息，中牧軍馬場與曹園方面分別於2005年和2006年簽訂兩份《有林地承包經營管護合同》，分別列明承包經營管護區2050畝和1275畝，合共3325畝，期限是70年，承包費每畝為210元，合共69萬8250元，一筆過付清。此外，每畝地每年交1元管理費，每年3325元，一年交一次。也就是說，不算管理費，曹波用不足70萬的價錢租下3325畝國有林地70年，年租金不足一萬，每畝地一年僅3元左右。

中牧軍馬場退休幹部們認為，這樣的價格相當於賤賣，造成國有資產流失。中牧軍馬場領導班子成員之一的郭靖華（化名）指出，同時期中牧軍馬場與他人簽署的承包協議，價錢是曹園承包價格的10倍左右。

未經評估和職工代表大會表決

另外幾名中牧軍馬場的職工說，兩份協議簽署時，既未經過評估，又未通過職工代表大會表決，在程序上不合法。事發後，軍馬場才補開職工代表大會。

此外，中牧軍馬場部分職工還反映，曹園在未取得林權證和土地證的情況下，便大興土木，毀林建園。但在簽署的承包協議上，軍馬場和曹園方面明確約定要「確保林地所有權及用途不得改變，確保森林蓄積和質量不降低」，職工們多次反映均無結果。

涉事的中農發集團牡丹江軍馬場並未回應承包價格如何決定。另據黑龍江方面的通報，已初步認定相關部門和中農發集團牡丹江軍馬場部分工作人員涉嫌失職失察，建議依法依規嚴肅追責。