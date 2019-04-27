【斯里蘭卡連環爆炸】中科院：2名職工在爆炸中遇難　3人受傷

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，多間教堂及酒店爆炸，造成數百人死傷。中國科學院官方微信「中科院之聲」27日發布消息指，在爆炸案中，中科院南海海洋所執行科學考察任務的2名職工不幸遇難，3名職工學生受傷。 同一天，中國駐斯里蘭卡使館發布特別安全預警，要求全體在斯里蘭卡的中國公民進一步提高安全警惕，近期避免前往涉外大酒店、火車站、主要醫院、軍隊和警察局、政府部門、宗教場所等人流密集及安全敏感地區。

中科院南海海洋研究所的官網頁面換成黑白以示哀悼。（網頁截圖）

根據「中科院之聲」通報，中科院南海海洋所「實驗3」科學考察船原計劃於3月20日至6月1日期間在印度洋實施海上科學考察，期間計劃於4月20只至4日間停靠科倫坡港，進行補給和人員輪換。

當地時間21日8:45左右，Kingsbury酒店發生爆炸事件。中科院南海海洋所高級工程師李健（待DNA鑒別最終確認）和項目聘用高級工程師潘文亮在爆炸中不幸遇難，工程師曾信、研究生張亞南和何媛秋不幸受傷。

通報稱，爆炸事件發生後，中國科學院、廣東省委省政府、廣州市委市政府、中國科學院廣州分院和中科院南海海洋所高度重視，已成立應急協調小組，開展相關救援處置工作。中科院南海海洋所立即派出赴斯應急小組，並於8小時內抵達。

其中3名在斯里蘭卡爆炸事件中受傷的中國公民周二（23日）乘坐UL880航班抵達廣州白雲國際機場。廣州邊檢總站工作人員為傷者開通綠色生命通道，快速辦理入境手續。（新華社）

當地時間23日，中科院南海海洋所3名受傷人員回到廣州南方醫院接受治療，目前手術已完成，恢復情況良好，正接受後續心理治療；其餘7名未受傷的工作人員，在積極參與了救援及尋找失聯人員之後，分別於25日和26日分兩批回到中科院南海海洋所，已分別接受心理疏導。同時，中科院南海海洋所於24日和25日分別派兩個工作小組陪同家屬赴斯開展辨認和善後事宜，並已安排醫生對國內家屬開展心理疏導。

事件發生後，「實驗3」取消了人員輪換和下船許可，並在完成補給後，於當地時間23日17:30離開科倫坡港，將在完成海上科學考察任務後儘快回國。

（中科院之聲）