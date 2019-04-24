【斯里蘭卡連環爆炸】南京女食早餐遇襲受傷　離爆炸點僅十多米

斯里蘭卡連環爆炸案造成1名中國公民死亡，5名中國人失蹤，另有5名傷者。 其中一名傷者是南京女研究生小王，她被爆炸的碎片所傷，現時已被送返中國診治。小王回憶指，事發時正在酒店吃早餐，距離爆炸點只有十多米。

小王回國後在南京東部戰區總醫院救治。（片段截圖）

小王的體內仍有多處因爆炸而造成的碎片。（現代快報）

斯里蘭卡當地時間 21 日上午，該國首都可倫坡等多地發生爆炸。小王是南京一家高校的在讀研究生，在斯里蘭卡進行海洋科考。爆炸時，小王正在可倫坡的酒店內吃早餐，距離爆炸點只有十幾米。她聽到一聲巨響後，趕緊俯身抱頭，但還是受了傷。隨後，小王被緊急送往當地醫院接受治療。經過醫護人員檢查得知，她的身體多處被爆炸碎彈所傷。

4 月 23 日下午，小王從斯里蘭卡乘飛機回到江蘇南京，被送到東部戰區總醫院救治。據了解，小王全身大概有十幾處的傷口，除了肉眼可見的傷口以外，電腦掃描顯示身體內還有多塊爆炸碎片分布在全身，將要進行手術將碎片清走。據了解，目前小王的傷口主要集中在四肢、臀部和背部。其中在膝關節腘窩位置有集中彈片傷，考慮到彈片周圍有豐富的血管和神經，會對手術造成挑戰。但院方預計，若手術順利，小王的傷情一個多月後就會恢復。

（現代快報）