西藏亞東縣副縣長欠4100萬成「老賴」：父母開農業公司經營不善

近日內地有網民爆料指一名副縣長欠下數千萬鉅款成為「老賴」（故意賴帳者），西藏自治區日喀則市亞東縣副縣長戴大鵬向內媒證實事件，指欠款是因父母經營不善導致，已歸還部分欠款；因被列為「老賴」，自己已被限制乘坐飛機。 河南省信陽市中級人民法院指，案件執行機構涉及該院下轄的兩個縣級法院，目前中院已介入調查。

公開的失信人名單中包含「代大鵬」，內媒指「代大鵬」名下未履行判決條數共有25條，涉案金額為4144萬元人民幣。（《新京報》）

4月14日，內地網上論壇上出現了一篇名為《副縣長老賴，欠款五千萬》的帖子，曝光對象指向「現任西部某縣縣委常委、副縣長代大鵬（西部某縣官方網站顯示為戴大鵬）」。4月25日，內媒《上游新聞》報道顯示，代大鵬在河南任職期間，河南省多家法院將其25次列為「失信被執行人」。

內媒《新京報》以「代大鵬」和身份證號信息在最高人民法院中國執行信息公開網中搜索得知，「代大鵬」名下未履行判決條數共有25條，涉案金額為4144萬元（人民幣，下同）。失信被執行人行為具體情形為「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」。

25日，西藏亞東縣副縣長戴大鵬向《新京報》證實，網上的失信人「代大鵬」就是自己。戴大鵬又回應稱，父母開農業公司經營不善後有經濟壓力，父母貸款時他曾幫忙擔保、質押，以個人名義借款，「那時候政策寬鬆，也沒說私人不能借款」，但自己並未參與經營。

西藏自治區日喀則市亞東縣副縣長戴大鵬。（網絡圖片）

戴大鵬還說，欠款四千萬的說法不準確，父母資產變現需要時間，已償還部分欠款，「父母和我還款態度是積極的，也有行動，主觀上肯定不是老賴」。

信陽市中級人民法院介入調查

信陽市中級人民法院新聞發言人胡洋稱，目前信陽中院已介入調查此事。胡洋稱，涉及「代大鵬」案件較多，牽扯到下轄的光山縣人民法院、新縣人民法院，關於「代大鵬」與「戴大鵬」是否為同一人，及案件進展等「我們都在進一步核實」。

（綜合報道）