前汶川縣委書記青理東認受賄　法院擇日判刑　央視曾表揚其政績

5月3日，據四川省內江市中級人民法院官方消息，內江中院一審公開開庭審理四川省前汶川縣委書記青理東被控受賄460多萬元（人民幣，下同）一案。青理東當庭認罪，案件擇日宣判。 青理東曾被譽為「明星官員」，央視亦曾一連5日播放其在汶川執政的故事，表揚其政績。

央視2013年曾播放青理東的特輯，表揚他是出色的幹部。(網上圖片)

四川省內江市人民檢察院指控，2003年至2018年，青理東在擔任四川省南江縣縣委書記、汶川縣縣委書記、阿壩州州委常委、雅安市市委副書記、四川省供銷合作社聯合社黨組書記、主任期間，利用職務之便，在官員提拔、工作調整和工程項目等方面為他人謀取利益，自己直接或通過家人非法收受他人所送財物共計468萬餘元人民幣。 2009年8月，青理東擔任汶川縣縣委書記期間，擅自決定將一個度假村項目的土地以低價出讓，造成國家利益損失1153萬餘元。另外，截至2018年10月，青理東家庭財產有近800萬元未能說明合法來源。

青理東當庭表示認罪、悔罪。 法庭宣布休庭，擇期宣判。

青理東（左一）2008年剛到汶川履新時曾表示：「對重建資金、援建資金和捐贈資金的監管，我們一定會公正公平、公開透明、陽光操作。」（資料圖片）

汶川大地震的明星官員

公開資料顯示，青理東是四川南充人，其仕途最主要的一站是在2008年汶川大地震後，出任汶川縣委書記，並不時在媒體鏡頭前說明災後重建的進度與成就，成為知名人物。 2013年12月，央視曾以《走基層．為人民服務新觀察四川汶川縣委書記青理東》為題，連續5日播放其在汶川執政的故事。其中，最為人熟知的是《汶川縣委書記青理東母親街頭撿廢品》的故事。

當時，央視記者以普通遊客的身份與青理東的母親對話，並暗中拍攝多個其撿垃圾的鏡頭。 青理東母親說：「他（青理東）一天都忙……為人民服務要緊，要去辦公，不能夠陪我。他喊我回我南充（老家）去撿，不要我在這裏（汶川）撿，怕在這裏臊他的臉皮，（擔心別人）說他不孝敬我。」

今年初被「雙開」後，當局卻批評青理東作風糜爛、道德敗壞、腐化墮落、謀取私利。

（綜合報道）