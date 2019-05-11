【雄安新區】完成內地首個5G遠程庭審　法官檢方上訴人身處三地

雄安新區中級人民法院周五（10日）使用5G技術對一起刑事案件進行遠程庭審，在全國檢察機關屬於首次。庭審過程中，審判長（法官）、檢察員及上訴人並沒有一起出現在法庭上，而是通過5G遠程網絡視像參與。

綜合內媒報道，該案由雄安新區中級人民法院審委會委員、綜合審判庭負責人張曉梅擔任審判長，審理了原審被告人張某某不服安新縣人民法院一審刑事判決上訴一案。

報道稱，在整個庭審過程中，審判員、檢察員及上訴人身處三地，其中，審判員在雄安新區中級人民法院法庭，檢察員在檢察院視頻室，上訴人在看守所視頻室，一起通過5G遠程網絡視像共同參與庭審。

據悉，5G網絡除了解決了以往遠程視像庭審「延時長、不清晰、不穩定」難題，其全新的加密技術，也使庭審的安全性、可靠性、穩定性更強。

河北省檢察院雄安新區分院檢察官使用5G技術對刑事案件進行遠程提訊。（網絡圖片）

而除了以5G技術遠程庭審外，此前在7日，河北省檢察院雄安新區分院檢察官也使用了5G技術對張某某尋釁滋事上訴一案進行遠程提訊。辦案檢察官表示，「5G遠程提訊傳輸很流暢，使用遠程提訊減少了檢察官到看守所提訊的來回奔波，節省了時間，在認罪認罰簡易程序案件中使用可以大大節省司法資源。」

（北青網、人民網）