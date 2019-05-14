中共三省部級高官同日被捕　繆瑞林通報最為罕見

北京時間5月14日，中共黨媒《人民日報》公布了三位涉嫌受賄落馬的省部級官員被逮捕的決定。三人分别為內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任邢云，江苏省人民政府原副省長繆瑞林，陝西省委原常委、秘書長錢引安。

報道稱，三人涉嫌受賄案由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪已對三人作出逮捕決定。

2018年10月，中紀委公佈了邢雲落馬的消息。中共中央紀委網站4月29日消息稱，內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任邢雲嚴重違紀違法被開除黨籍。

通報特別提到，邢雲「與私營企業主沆瀣一氣，利用職權和職務影響為私營企業主謀取利益，肆無忌憚進行權錢交易」。

值得注意的是，邢雲是中共十八大以來內蒙古自治區落馬的第6名省部級幹部。至落馬時，他已退休近3年時間。

江蘇省人民政府原副省長繆瑞林在2018年11月15日被查，中共中紀委4月28日宣佈對其涉嚴重違紀違法進行立案調查，並對其進行「雙開」處分。

通報稱，「繆瑞林道德淪喪，生活腐化，貪圖享樂，以權謀色，搞權色交易，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重。」

通報並提到，繆瑞林毫無政治紀律和政治規矩意識，參加中國兩會期間嚴重破壞會風會紀，造成惡劣影響。

陝西省委原常委、秘書長錢引安涉嫌嚴重違紀違法，於2018年11月1日接受中共中紀委紀律審查和中國國家監委監察調查。

中共中央紀委官網4月29日通報指，錢引安理想信念喪失，毫無黨性覺悟和政治意識，對黨不忠誠不老實，一再拒絕接受黨組織的教育幫助和挽救，拒不交代問題，對抗組織審查。