稱「學生學習精力投入不到位」　江西禁大學本科生帶手機上堂

江西省近日出台新規，針對「學生學習精力投入不到位」、「教學管理服務不到位」等問題提出八項要求，包括禁止本科學生將手機、平板電腦等移動設備帶入課堂，加強本科教學秩序整頓等。

江西禁止大學本科生帶手機上堂。（示意圖／視覺中國）

5月14日，江西省教育廳下發文件，針對該省高校本科教學中還存在的教師教學精力投入不到位、學生學習精力投入不到位、教學管理服務不到位、支持本科教學有關政策不到位等問題提出《八項要求》，進一步加強高校本科教學管理。

據了解，《八項要求》包括加強本科教學秩序整頓、加強學習過程考核、加強教師教學能力提升、加強課堂教學督查、加強教師教學能力提升、強調教授全員授課等。

當中最具爭議的，是禁止本科學生帶手機上課。《八項要求》寫道，要加強移動智能終端使用管理，非教學需要，禁止學生將手機、平板電腦等移動智能終端帶入課堂，禁止學生在課堂使用移動智能終端設備做與學習無關的事。

網民對禁帶手機一項反應兩極，有人認為，學生就應該專心上課；也有人直指，上課不玩手機，也可以睡覺，問題在於課堂水平：