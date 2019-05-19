海交會福建開幕　參展數目再創新高

第廿一屆海峽兩岸經貿交易會（海交會）昨日（18日）起舉行，參展參會的海內外嘉賓、參展商和國家地區的數目都再創新高。台灣此次共有310家1167人參加展會。

福州市長尤猛軍（右起）、國台辦副主任裴金佳、福州市委書記王寧、福建省委書記于偉國 、福建省長唐登傑、福州副市長杭冬，出席開幕式。 (網上圖片)

福建省委書記于偉國、福建省長唐登傑、國台辦副主任裴金佳、福州市委書記王寧、福州市長尤猛軍、福州副市長杭冬，出席了開幕儀式。

今年海交會以拓展海絲合作、深化兩岸融合、共享發展成果為主題，舉行絲路中歐投資論壇、海洋經濟與城市發展．港口合作論壇、海峽兩岸供應鏈融合發展高峰論壇三大平行論壇和十餘場配套活動。

在展覽安排方面，分為「海絲合作」、「兩岸融合」、「共享發展」三大部份，規劃有廿一世紀海上絲綢之路主題展區、海絲進口商品展區、台灣青年創業成果與文創產品展區、台灣食品與精品展區、福州及閩東北協作城市招商推介展示區等19個展區。

台灣的參展企業逾300間。（中新社）

料重點簽約項目金近2000億元人民幣

據大會統計，本屆投資促進大會項目簽約活動上，集中簽約160個重點項目，總投資達1949億元人民幣，涉及大數據、物聯網、生物醫藥、冶金建材、健康養老等領域。

杭東早前表示，今年海交會參展的海內外嘉賓、客商數和覆蓋的國家地區數再創新高，已落實80個國家和地區共101個團組近千人，以及160家境內外採購商團組參會。在台灣團組方面，主要有台灣貿易中心、台灣電電公會、台灣聯合展覽有限公司等機構組織的台灣參展企業共310家1167人參展參會。

（綜合報道）