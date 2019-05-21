齊齊哈爾原書記楊信涉受賄獲刑15年　財産逾3億擁46套房

近日，黑龍江省齊齊哈爾市委原書記楊信涉受賄等罪獲刑情況被公開。因其資産超3億元人民幣，且擁有46套房引發外界關注。

法院審理查明，楊信家庭財産及支出共計折合人民幣約3.036億元。（網絡圖片）

中國裁判文書網近日發布的《楊信受賄、巨額財産來源不明刑事一審判決書》顯示，1995年至2013年，楊信利用職務上的便利，多次直接或通過其妻李麗華，收受企業及個人款物折合人民幣1,490餘萬元。

法院審理查明，楊信家庭財産及支出共計折合人民幣約3.036億元，其中超過6,148萬元的巨額財産不能說明來源。

在楊信家庭財産中，包括有房屋46套、價值2,000餘萬元的龍江銀行股份以及銀行存款9,000餘萬元等。

據判決書顯示，楊信犯受賄罪、巨額財産來源不明罪，決定執行有期徒刑15年，並處罰金人民幣500萬元。

2014年9月25日，楊信涉嫌嚴重違紀違法問題被中紀委調查；2015年11月16日，楊信開除黨籍處分。

楊信名下有46套房屋（大慶市5套、齊齊哈爾市3套、廊坊市1套、三亞市2套、大連市8套、珠海市21套、北京市6套）和2個車位，價值人民幣9,935餘萬元。

此外，在楊信被判決的同時，其親屬也先後獲刑。

2016年5月20日，楊信的大舅哥李永虎因犯行賄罪，被判處有期徒刑1年7個月。

2017年11月20日，楊信的妻子李麗華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑2年，緩刑2年。

（澎湃新聞）