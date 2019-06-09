掛愛國主義教育基地牌子　河南汝州「毛主席佛祖殿」遭連夜拆除　

網媒《寒冬》報道，河南省汝州縣近期出現一座供奉已故最高領導人毛澤東的廟宇「毛主席佛祖殿」，其塑像被封為「宇宙天尊佛祖」，廟內掛上「紅色愛國主義教育基地」的牌子。而在消息曝光後，河南省政府已立刻下令連夜拆除。

「毛主席佛祖殿」外觀。（寒冬）

《寒冬》報道，「毛主席佛祖殿」位於汝州市寄料鎮張坡村西約2公里處的青龍山上，廟門兩側及廟頂的最高處各插一面國旗，兩旁有兩個「騎馬大將軍」，左邊是華國鋒，右邊是董必武。大院有一座大型露天毛澤東雕像，底座上刻有詩句，寫道：「宇宙主人毛澤東，三皇歸一老祖宗。」

該廟院地面上還繪有一副被稱為「八卦倒轉乾坤」的三色魚圖。八卦圖原為黑白兩色，代表陰陽兩方，卻變成黑白黃三色，中間還多出一個紅圈。報道引述一女信徒解釋，這個圈代表毛澤東就是紅太陽。

報道指出，這座廟共兩層，一樓正殿名為皇府殿，二樓正殿名為佛祖金殿，毛澤東的塑像被封為「宇宙天尊佛祖」置於正中間，左右兩邊分別是「中天大佛」周恩來和「貫天大佛」朱德的塑像。兩邊牆上還掛著「開國十大元帥」彭德懷等人的照片。同時，又掛上「紅色愛國主義教育基地」的牌子。

除了院內6公尺高的毛澤東雕像被彩色塑膠布包裹外，其餘雕像都被拆除拉走。（寒冬）

消息曝光後隔晚被拆除

不過，《寒冬》昨日（8日）報道指出，該廟宇在5月曝光後的隔日晚上，河南省政府出動上百名警力和兩台挖土機，一夕之間將「毛主席佛祖殿」拆毀，除了院內6公尺高的毛澤東雕像被彩色塑膠布包裹外，其餘雕像都被拆除拉走。

報道引述知情人士表示，這次拆除命令由河南省政府直接下達，為防消息走漏，當晚參與拆除人員的手機全被沒收，還在3公里內的路段實施戒嚴。