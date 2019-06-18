中國國家鐵路集團有限公司在北京掛牌成立

中國國家鐵路集團有限公司發布消息稱，貫徹黨中央關於加快推動中國鐵路總公司股份制改造的決策部署，經國務院批准同意，中國鐵路總公司改制成立中國國家鐵路集團有限公司，今（18）日在北京掛牌。

中國鐵路總公司改制成立中國國家鐵路集團有限公司，18日在北京掛牌。（網絡圖片）

中國國家鐵路集團有限公司有關部門負責人介紹，改制後成立的中國國家鐵路集團有限公司由中央管理，是依據《中華人民共和國公司法》設立的國有獨資公司，承擔國家規定的鐵路運輸經營、建設和安全等職責，負責鐵路運輸統一調度指揮，統籌安排路網性運力資源配置，承擔國家規定的公益性運輸任務，負責鐵路行業運輸收入清算和收入進款管理。經國務院批准，公司為國家授權投資機構和國家控股公司。公司中文簡稱為「中國鐵路」，英文全稱為「China State Railway Group Co.,Ltd. 」，英文簡稱為「CHINA RAILWAY」，英文縮寫為CR。

註冊資本17395億 不設股東會

公司註冊資本為人民幣17395億元，以鐵路客貨運輸為主業，實行多元化經營。原中國鐵路總公司的債權、債務、品牌、資質證照、智慧財產權等均由改制後的中國國家鐵路集團有限公司承繼。

根據《中國共產黨章程》有關規定，設立中共中國國家鐵路集團有限公司黨組，發揮領導作用，依照規定討論和決定公司重大事項，堅持和加強黨對國有企業的全面領導。

依照國家有關法律法規，公司不設股東會，由財政部代表國務院履行出資人職責。公司設董事會、經理層，建立法人治理結構。

（澎湃新聞）