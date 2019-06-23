湖南男子21年前被殺　警方調解「私了」　死者遺孀稱至今未立案

據官媒中國之聲今日（23日）報道，湖南省江永縣一名男子21年前在一家磚廠內被害身亡。死者妻子表示，當地警方在她不知情的情況下將此事調解，而且二十多年沒有立案調查。

據死者妻子劉運嬌描述，1998年8月，湖南省江永縣瀟浦鎮紅岩磚廠內發生一宗兇殺案，她的丈夫陳進德被人用拖拉機發車搖手擊中頭部，當場身亡，時年33歲。

關於陳進德的具體死因，警方當時指陳進德在打牌的時候，因為兩塊錢跟兇手等人發生爭執，在爭執的過程中被打死。但警方沒有為陳進德之死立案，當時劉運嬌只好去磚廠要說法，磚廠方面只是說兇​​手是在磚廠打工的外地人。

磚廠和公安主導簽調解書私了​

在陳進德出事十多天之後，陳進德的哥哥陳井進帶回來了一份「調解書」，並把1.4萬元人民幣的賠償金交給了劉運嬌。「調解書」指兇手是在磚廠打工的楊海洋，又指達成協議之後，家屬不准以任何理由干擾磚廠正常的生產。這份加蓋有江永縣瀟浦鎮社會治安綜合治理委員會公章的「調解書」有以下簽名：調解單位江永縣公安局、城關派出所、瀟浦鎮綜治委等相關機構的負責人，磚廠代表，以及死者妻子劉運嬌、死者哥哥陳井進等。

由劉運嬌哥哥代替劉運嬌簽的調解書。劉運嬌指她不認可這份調解書。（中國之聲）

但是劉運嬌指她不識字，這份「調解書」不是她簽的，縣公安局從來都沒有叫她去簽過甚麼「調解書」。死者的哥哥陳井進解釋，這份「調解書」是在江永縣公安局的主導下擬定簽署的，由劉運嬌哥哥代替劉運嬌簽的。

然而劉運嬌不認可這份「調解書」，21年來多次找縣公安局和鎮政府討公道，但一直沒有結果。直至今年6月，劉運嬌的兒子陳海龍在網上論壇上發布了一條關於此事的求助帖。隨後，江永縣公安局成立了專案組追查此案。專案組多次請求陳海龍撤銷網上發布過的訊息。

專案組警員稱案件當初有立案

專案組一名警員被官媒記者詢問當初此案有沒有立案，他僅表示「應該立案了」，但此後便不再正面回答任何問題。

案件目前仍有眾多疑團，包括案件究竟有沒有立過案？由當地警方主導的調解書中，為何明確指出「陳進德被磚廠打工人員楊海洋殺死」？如果案件確係楊海洋所為，二十多年來，當地警方有沒有對疑犯採取過相應的立案偵查措施？重大的刑事案件，沒有經過法律程序，為何能提前調解？這一切仍留待當地警方解釋。

（中國之聲）