廣東茂名市政協主席黃心強溺亡　官方：是否自殺仍未有結論

廣東茂名市政協主席黃心強上周五（21日）被發現溺水死亡。官方消息指，是否自殺仍待調查。

廣東茂名市政協主席黃心強溺亡。（網上圖片）

黃心強的遺體於6月21日上午在湛江市赤坎區一處海邊發現，體表無傷痕，基本符合溺水死亡特徵。湛江市政府相關負責人表示，警方正在作進一步調查，下一步還要屍檢，是否自殺目前還沒有結論。

茂名市政協相關負責人亦稱，黃心強的溺亡是否屬自殺，目前仍未定性，無法作出回答。他又指，事發前黃心強在工作上並沒有發現異常情況。

長年在茂名工作 曾因拖建省道13年受罰

資料顯示，黃心強生於1959年1月，長年在廣東茂名工作，曾任副市長、市委常委、市統戰部部長、市人民政府黨組副書記等職務。2016年6月起，擔任茂名市政協主席、黨組書記。他生前最後一次公開活動，是本月18日出席茂名市政協辦公室舉行的「扶貧濟困日」捐款活動。

值得一提的是，2010年5月，他在任茂名副市長期間，曾因拖建茂名省道281線而受到處分。該段道路從1997年立項到2010年整整13年，歷經3次開工剪綵，仍未動工建設，而修建於1970年的瀝青路面逐漸老化，被網友和當地居民稱爲「天下第一爛」。

此外，今年3月1日至4月30日，廣東省委第五巡視組對茂名市開展巡視。暫未知黃心強的死亡是否與巡視有關。