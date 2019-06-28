汪洋晤台灣原住民民意代表參訪團：兩岸溝通要注意台少數民族訴求

今日（28日）下午，全國政協主席汪洋在人民大會堂新疆廳，會見台灣無黨籍立委高金素梅所帶領的原住民民意代表（民代）參訪團。 汪洋表示，這次協商的特點的是，未來兩岸溝通要注意台灣「少數民族」訴求。高金素梅則指，來北京是要當「人民的喉舌」，來傾聽、表達，更要來交流。

全國政協主席汪洋下午在人民大會堂新疆廳，會見台灣原住民民意代表參訪團。（中央社）

高金素梅近日以兩岸和平發展論壇榮譽顧問身分，率台灣基層原住民民意代表到訪北京。汪洋在會見時表示，中共十九大以後，他負責聯繫對台工作，也分管中國大陸的少數民族工作，「今天我在這兒會見台灣少數民族代表，應該說是專業對口。」

汪洋指，「習五條」提出後，他陸續接見前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明。「劉結一主任告訴我，你們上午也進行了協商，也形成共同倡議，但更有特點的是強調，未來兩岸溝通中間，要注意台灣少數民族的訴求。」

高金素梅則表示，俗話說，有事好商量，兩岸也應該是如此，「有事大家一起坐下來商量解決，如果沒有事坐下來聊天也有三分情。」她又強調，既然是台灣民意的代表，也是台灣人民心聲的傾聽者，「來北京就是要當人民的喉舌，來傾聽、表達，更要來交流。」

上午與劉結一會面 稱兩岸要「像石榴籽一樣緊緊抱在一起」

早前報道，國台辦主任劉結一今日上午與高金素梅一行人會面。雙方在會後共同發表了五大倡議：一、共同堅持九二共識，推動兩岸和平發展；二、加強民族團結友愛，兩岸各民族同胞要手足相親、守望相助，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，同擔民族大義；三、深化兩岸融合發展，增進民衆親情福祉；四、弘揚中華傳統文化，維繫同胞精神紐帶；五、擴大兩岸基層交流，促進兩岸民心相通。