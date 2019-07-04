四川宜賓20天內5次5級以上地震　珙縣再地震致13人傷

四川宜賓市珙縣周四（4日）早上10時左右發生黎克特制5.6級地震，震源深度8公里。重慶、成都、瀘州、樂山、南充等地震感強烈。截至下午14時30分，此次地震造成13人受傷，均已送醫治療。 據悉，這已是自上月17日長寧6.0級地震後，宜賓地區發生的第四次5級以上地震。

珙縣有村鎮的山體發生垮塌，令道路阻斷。（微博）

綜合內媒報道，珙縣5.6級地震發生後，5處房屋受損，還有部分路面阻斷。8座水庫經排查後未查出安全隱患，部分電力線路受損，正在組織搶修。相關災情仍在核實中。

有地震專家表示，此次地震仍屬四川長寧6.0級地震餘震，震級並不算太高，因此引發嚴重次生災害可能性不大。據此前報道，長寧6.0級地震當時造成13人死亡，200人受傷，受災人數達10萬人。

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根據中國地震台網記錄，6月17日22時55分，四川省宜賓市長寧縣發生6.0級地震後，不到1小時，附近的珙縣就在當晚23時36分發生5.1級地震；6月18日早上7時34分，長寧縣又發生5.3級地震；6月22日22時29分，四川宜賓市珙縣發生5.4級地震。7月4日的地震是20天內，宜賓地區發生的第四次5級以上地震。

此前，四川省地震預報研究中心副主任張致偉曾在6月21日的新聞發布會上介紹，長寧地震震中位於四川盆地邊緣，主要地質構造為長寧大背斜、白象岩獅子灘背斜，該區域存在多條小規模的次級斷裂，呈縱橫交錯分布。

他當時表示，本次地震餘震較多，與震區附近分布的多條小規模的次級斷裂觸發活動有關。目前餘震活動呈現起伏衰減狀態。

（綜合報道）