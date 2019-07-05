連續5日平均氣溫超22℃　拉薩64年來首次「入夏」

西藏自治區氣候中心發布消息稱，今年6月以來，西藏多地日最高氣溫破歷史極值。6月25日至29日，拉薩連續5日平均氣溫超過22℃，首次達到了中國氣候季節劃分的夏季標準，標誌著拉薩自1955年有氣象記錄以來首次「成功入夏」。

近日拉薩連續「高溫」，7月3日，一場降雨給市民送來些許清涼，圖為八廓街上的人們在雨中漫步。（新華社）

中國氣象行業標準《氣候季節劃分》對四季分明區常年氣候季節的判定標準規定：當常年滑動平均氣溫序列連續5天大於或等於22℃，則以其所對應的常年氣溫序列中第一個大於或等於22℃的日期作為夏季起始日。

據氣象監測資料顯示，6月西藏月平均氣溫為13.7℃，較常年值偏高1.3℃。6月23日開始，拉薩市日平均氣溫突破22℃，6月25日至29日連續5日拉薩市滑動平均氣溫分別為22.4℃、22.5℃、22.7℃、22.8℃、22.7℃，達到了氣象定義上的夏天標準。這意味著拉薩進入夏季，入夏日期為6月23日。

專家：拉薩仍屬於氣候季節劃分的無夏區

6月24日，拉薩、貢嘎、尼木、加查4個站日最高氣溫分別達到30.8℃、31.0℃、30.1℃、32.6℃，均突破當地有氣象記錄以來的歷史年極大值。

「在氣候變暖的大背景下，確有可能出現短期的個別城市氣溫達到入夏標準的情況。」西藏自治區氣候中心副主任石磊介紹，拉薩在短期內出現氣溫達到入夏標準的情況屬異常現象，但不具有普遍性，拉薩仍屬於氣候季節劃分的無夏區。

（新華社）