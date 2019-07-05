北京前副市長張百發逝世　曾三次陪同鄧小平巡視首都建設

今日（5日）凌晨，北京市前常務副市長張百發在北京逝世，享年84歲。 公開資料顯示，張百發來自草根階層，從普通的鋼筋工人走到北京市的常務副市長的領導崗位，故有「平民市長」之稱。上世紀90年代，張百發更曾經三次陪同鄧小平視察北京的城市建設。

張百發享年84歲。（網路圖片）

據了解，張百發1935年出生於河北省，1954年加入中國共產黨，歷任北京市第三建築公司一工區青年突擊隊隊長、公司黨委副書記、副經理，北京市建工局副局長，國家建委副局長、副主任，北京市常務副市長。

張百發1955年被評為中國青年社會主義建設積極分子，1959年獲中國先進生產者稱號。他是中共十大至十三大代表、第四屆中國人大代表、第五屆中國政協委員。

此外，《中華兒女》雜誌曾於1994年1月刊文《「平民」市長張百發》介紹了張百發的事迹，使其獲得「平民市長」稱號。

張百發多次陪同鄧小平視察北京城市建設。（網路圖片）

值得一提是，張百發曾陪同鄧小平三次視察北京的城市建設。特別是1993年10月31日，作為北京市常務副市長的張百發陪同鄧小平最後一次視察了首都。

而內媒《中新網》2015年在報道國務院前副總理萬里的弔唁儀式時披露，張百發在弔唁時突然跪下行大禮，哽咽着說，「我是學生，我給老師就要行這樣的大禮才對」。

報道介紹，在「文革」當中，萬里曾被批鬥，陪他捱過的三人中就有張百發。萬里後來出任北京市副市長，長期主管城市建設，李瑞環、張百發就被媒體稱作萬里得力的「哼哈二將」。

（綜合報道）