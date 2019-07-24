美網站評選世界軍工企業百強：三家中企躋身全球前十

7月22日，美國《防務新聞》網站公佈了世界軍工企業100強名單。與以往不同的是，這次評選的名單中，8家中國大型國有軍工企業「上榜」，前10強中甚至包括3家中國公司。

中國航空工業集團公司位列榜單第五（新華社）

根據這份最新排名，名列第一的軍火企業依然是美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin），其次是波音（The Boeing Company）、諾斯羅普·格魯曼（Northrop Grumman）和雷神（Raytheon Company）。但在這四家美國公司之後，中國航空工業集團公司緊隨其後。

其他上榜中國企業還有：中國北方工業集團公司（第8位）；中國航天科工集團公司（總體排名第10）；中國南方工業集團公司（第11位）；中國電子科技集團（第12位）；中國船舶重工集團公司（第14位）；中國航天科技集團公司（第19位）；中國船舶工業集團公司（第22位）。

對此，俄羅斯衞星網感歎稱，在這份根據軍品銷售額進行排名的榜單中，3家中國企業擠進前十，而俄羅斯最靠前的阿爾馬茲·安泰公司（Almaz Antei）公司排名僅為第15位。

報道稱，這是首次在世界軍工企業100強排行榜中加入中國企業的數據。「與大多數西方防務公司不同，中國公司大都沒有關於防務業務收入的公開聲明。」

報道還指出，2018財年軍用領域收入榜上的8家中國企業收入總計約為970億美元，僅落後於美國，只比歐洲全部軍火企業的收入總和略低。

《防務新聞》認為，與歐洲或俄羅斯企業必須出口才能生存的情況不同，中國企業有足夠的國內市場。雖然也有海灣國家購買中國無人機的報道，但中國防務企業的出口對象有限，主要限於孟加拉國、阿爾及利亞、緬甸和巴基斯坦。

不過，美國國會研究服務處（CRS）此前報告稱，中國在軍用無人機等行業也在展露頭角，逐步同一些國家達成軍火協議。