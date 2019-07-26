【河南氣化廠爆炸】上月底已知裝置洩漏　未及時處理引發連鎖反應

河南三門峽義馬市一間氣化廠上星期發生猛烈爆炸，共導致15人死亡，16人重傷。 應急管理部在星期五（26日）發布初步調查報告，指是有裝置出現洩漏未及時處理，連鎖反應下引發爆炸、燃燒。

報告指，事故直接原因是氣化廠內的空氣分離裝置冷箱洩漏未及時處理，引發「砂爆」（洩漏後保温層珠光砂內存有大量低温液體，低温液體急劇蒸發令冷箱外殼被撐裂，氣體夾帶珠光砂大量噴出）。砂爆後冷箱倒塌，附近500m3液態氧貯槽破裂，大量液態氧迅速外洩。周圍可燃物在液態氧或富氧條件下發生爆炸、燃燒，造成周邊人員大量傷亡。

報告提到，事故暴露出涉事發企業安全、風險意識淡薄，風險辨識能力差，裝置洩漏後處置不及時、「帶病運行」，設備、生產等專業過程管理存在重大安全漏洞；更暴露出工廠設計佈局不合理，對空氣分離等配套裝置安全生產重視不夠等突出問題。

氣化廠在上月底就已發現冷箱保温層內氧含量上升，判斷存在少量氧洩漏，但未引起足夠重視，認為監護運行即可。至7月12日冷箱表面出現裂縫，洩漏量進一步增大，但由於備用空氣分離系統設備不完好等原因，仍堅持「帶病生產」，未及時採取停產檢修措施，最終在上星期五（19日）發生爆炸。

爆炸威力強大，遠處的門窗都受波及損毀。（視覺中國）

報告要求地方各級應急管理部門及有關企業要嚴禁裝置設備「帶病運行」，展開空氣分離裝置專項檢查，加強設備專業管理，保證設備完好運行，加強化工過程安全全要素管理，集中展開企業主要負責人警示教育，認真做好當前高温季節化工和危險化學品安全生產工作。

（應急管理部）