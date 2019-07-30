【習近平特赦令】廣東江蘇等地一批符合條件的服刑人員獲特赦

國家主席習近平6月29日簽署發布特赦令，特赦年齡超過75歲、曾參與對外作戰、曾為國家重大工程建設作出重大貢獻等9類正在服刑的罪犯。 據央視新聞周二（30日）報道，各地司法機關認真貫徹實施特赦令和全國人大常委會特赦決定，目前已有一批符合條件的服刑人員獲得特赦。

習近平6月29日簽署發布特赦令。（資料圖片）

央視當日報道共提及4名特赦者。7月21日在江蘇海門法院，陸某洲接過南通中院送達的特赦裁定書，正式獲得特赦。陸某洲是退伍老兵，之前參加過保衛邊境的戰鬥，屬於特赦決定中可予以特赦的9類罪犯中的第二類罪犯。

現年51歲的陸某洲2015年因交通肇事罪被判處有期徒刑4年半，服刑期間表現良好，2018年經法院裁定假釋，同年起接受社區矯正。陸某洲表示，自己對給他人造成的傷害實在過意不去，亦無法彌補，一直很後悔。

同樣因交通肇事罪獲刑的于某春，是山東此次獲得特赦的一名罪犯，曾參加過保衛國家主權、安全和領土完整的對外作戰，屬於特赦決定中的第二類罪犯，符合特赦決定規定。

廣東將於國慶前完成特赦

報道指，廣東省目前已基本完成前4類特赦案件的提請工作，預計10月1日國慶前完成全部被裁定特赦的罪犯的特赦工作。在廣東肇慶，因犯職務侵佔罪服刑已有兩年的劉某華成為特赦對象，劉某華在服刑期間遵規守紀、用心改造，先後獲得表揚兩次。

在廣東省清遠監獄獄內法庭，法官7月27日裁定特赦54歲的徐某。徐某因犯妨害對公司、企業的管理秩序罪被判處有期徒刑5年3個月，服刑期間遵紀守法、積極改造，他曾參與廣州白雲國際機場國家重大工程建設，並獲得廣東省科技二等獎、「勞動模範」榮譽稱號等省部級以上榮譽，符合第三類特赦條件。徐某表示，「回歸社會後，一定做一個遵紀守法的公民，做一個對社會、對家庭負責任的人。」

報道指，這一批被特赦者紛紛表示，「一定要珍惜這次來之不易的機會，心懷對黨和國家的感恩，積極回歸家庭、回報社會」。

（央視新聞）