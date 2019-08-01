「少林黑惡團夥」現場揭發大會取消　河南警方：偵查工作需要

河南洛陽偃師市警方早前破獲一宗「少林黑惡團夥」案件，並拘捕自稱「少林武僧總教頭」的釋永旭等16人，他們涉嫌聚眾鬥毆、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪活動。 警方早前原定於今日（1日）上午舉行公開指認大會。不過，警方今日臨時發出通告，宣佈因偵查工作需要，暫時取消大會。

自稱「少林武僧總教頭」的釋永旭。（網上圖片）

偃師警方透過官方微博發出通告，稱因為偵查工作需要，原定於8月1日上午召開的「釋永旭涉黑惡犯罪團夥」主要成員公開指認現場揭發檢舉動員大會，暫時取消。

7月30日，該局曾發佈公告稱，洛陽市公安局牽頭偵辦偃師市以釋永旭為首的涉黑惡犯罪團夥，拘捕團夥成員16名。定於8月1日上午9時30分，在偃師市召開公開指認現場揭發檢舉動員大會，屆時將押解疑犯進行公開指認犯罪現場活動。公告更呼籲廣大羣眾前往參加。

自稱少林寺第三十三代高僧 曾任「武僧總教頭」

早前報道，案中主犯「釋永旭」俗名王雲生，河南鄧州人，出生於1969年，曾以「偃師市政協委員、偃師佛教協會副會長」名義出席活動。此外，釋永旭曾創辦少林寺禪武學院，並自稱「嵩山少林寺第三十三代高僧、精通各種功法、曾任武僧總教頭」。

事件引發外界對「僧人涉黑」的關注。河南嵩山少林寺工作人員隨即回應稱，釋永旭確實曾在少林寺待過一段時間，出家後曾在少林寺經營小賣部，但不能將其稱為法師，又指上個世紀90年代，釋永旭就已離開少林寺，當時寺院沒有僧人跟著釋永旭一同離開。