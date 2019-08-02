遼寧大連發佈房價限令：不能漲價、只能降價

日前，大連發佈《大連市人民政府辦公室關於加強房地產市場調控工作的通知》，對房地產市場調控進行加碼，明確限制了商品房的出售價格，要求商品住房不能漲價、只能降價，其中對降價幅度也做出了限制。

《通知》顯示，大連加強對中山區、西崗區、沙河口區、甘井子區、高新技術產業園區、旅順口區、金普新區、普蘭店區在售商品住房（含公寓）項目的價格監控指導，所有房地產項目均須申報商品住房預售價格，審核通過後，將申報的預售價格錄入網簽備案系統，實際網簽備案價格不得高於申報價格。

其中，發佈前取得預售許可證的項目，5、6月份已發生網簽備案行為的，申報價不得高於5、6月份最低價格；在5、6月份未發生網簽備案行為的，申報價不得高於5月份之前最近成交月份的最低價格。發佈後辦理預售許可證的分期預售項目，其未售房源按照同質可比原則，申報價格不得高於前一期已售房源的價格。

通知還指出，對不接受商品住房價格指導的房地產開發企業，將暫停網簽備案資格，暫停申請預售許可證辦理，責令限期整改。同時各相關部門將開展專項檢查，打擊房地產開發企業和仲介機構捂盤惜售、炒買炒賣、規避調控、惡意炒作、簽訂「陰陽合同」、哄抬房價等違法違規行為。

（央視新聞）