含抗生素飼料擬被中藥替代　中國專家：讓豬和雞吃上「綠色食品」

2019年綠色飼料與畜產品安全國際研討會近日在湖北武漢輕工大學開幕，據該校副校長侯永清教授介紹，中國研製出4個利用中藥取代抗生素的飼料配方，並已經推向了市場。 據悉，目前，歐盟早已禁止在飼料中添加抗生素，也美國已確定禁止添加抗生素的飼料流通的具體時間。而中國則已經明確，2020年含抗生素的飼料全面退市。

2019年綠色飼料與畜產品安全國際研討會8月5日在武漢輕工大學開幕。（微博）

據《科技日報》報道，8月5日至6日，來自中、美、英、法、意、加、日、韓、澳洲等10多個國家的500多位院士、教授、行業高級技術人員和管理人員在武漢輕工大學，以「綠色飼料與畜產品安全」為主題，探討中國與全球的飼料與養殖業發展問題。

據侯永清教授介紹，自從中國養殖業快速發展以來，極大地改善了眾的飲食與營養結構；但是，在快速發展的過程中，飼料中濫用抗生素等問題十分突出；濫用抗生素，既可能導致養殖動物體內抗生素積累進而傳遞給人類，也可能導致自然界菌群失調，甚至出現耐藥菌。

他說，目前中國市場上大約有不到30%的飼料不含抗生素。武漢輕工大學依託農業部飼料資源預加工科學觀察試驗站、湖北省動物營養與飼料科學重點實驗室，研製出了4個利用中藥取代抗生素的飼料配方，並已經推向了市場。

侯永清還表示，利用中藥取代抗生素，讓豬和雞吃上「綠色食品」，對公眾的畜禽魚食物安全，對養殖業的可持續發展，具有重要意義。

（科技日報）