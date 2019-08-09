回應美國「流氓政權」批評　外交部駐港公署：公然詆毀和誹謗

香港眾志秘書長黃之鋒等人，日前被人發現在金鐘一間酒店與美國駐港澳總領事館領事Julie Eadeh會面。外交部駐港公署其後開腔形容是美方官員接觸「港獨」組織頭目，同日更緊急約見美國駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉。 香港有親中報章報道此事時，詳細列出Julie Eadeh及其丈夫的詳細背景，以及兩名兒子的姓名等，引起美國不滿，國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）其後就以「流氓政權」（thuggish regime）來批評中方披露有關官員資料的行為。 外交部駐港公署在周五（9日）再度表態，指有關的言論是對中方的公然詆毀和誹謗。

外交部駐港公署發言人表示，美方不去反思、檢討和糾正自身肆意插手香港事務和中國內政的嚴重錯誤行徑，反而倒打一耙、血口噴人，毫無根據地污衊中國政府泄露有關訊息，「這是以小人之心度君子之腹，再次暴露出美方心理的陰暗與扭曲」。

發言人又指，美方發言人視美國外交官在世界各國勾連當地反政府人士乃至分裂勢力為正常工作、理所當然，完全無視不干涉內政等公認的國際法和國際關系基本準則，完全不顧所在國家和人民的反對和憤怒，肆意損害他國的主權和安全，「這種典型的強盜邏輯和霸權行徑，留下了多少不光彩的記錄，給世界帶來了多少傷害、種下多少惡果，國際社會清清楚楚，早有公論。」

發言人在最後強調「若要人不知，除非己莫為」，再次嚴正要求美方遵守國際法和國際關系準則，停止干涉別國內政、損害別國主權安全的錯誤行徑，否則只會激起國際社會更強烈反對，最終搬起石頭砸自己的腳。

（外交部駐港公署）