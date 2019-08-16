售「港獨」T恤捱轟後下架　亞馬遜：尊重「一國兩制」並遵守法規

繼Versace、Coach、Swarovski等國際品牌被捲入中國反分裂政治風波後，近日美國網購巨頭亞馬遜（Amazon）也被曝出銷售「港獨」T恤，事件激起內地網民的怒火，有人指其嚴重挑釁「一國兩制」。 對此，亞馬遜周五（16日）回應稱，公司一貫認可並尊重「一國兩制」原則，會持續遵守當地不同的法律法規。

亞馬遜平台有售印有「FREE HONG KONG DEMOCRACY NOW」字眼的T恤。（網站截圖）

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綜合內媒報道，有網民周三（14日）爆料稱，亞馬遜銷售一款紅色「港獨」T恤。上面印有「FREE HONG KONG DEMOCRACY NOW」的英文句子，同時配有繁體中文「香港獨立」。消息傳出後，另有其他網民稱，亞馬遜網站的「港獨」T恤，不僅有紅、黑、藍等多種顏色，圖案還印有「反送中」「香港沒有引渡」「香港不是中國特別行政區」等字眼，並指這些都是「反華言論」。

隨後，印有代表香港的「紫荊花旗幟」和代表美國的「星條旗」相拼接圖案、以及寫上「Hong Kong is not China（香港不屬於中國）」等字眼的T恤也陸續被發現，同樣被歸為「港獨」T恤。上述的T恤售價自15美元至25美元不等。

報道引用一名賈姓北京消費者的意見稱，亞馬遜此舉嚴重挑釁「一國兩制」的基本原則，該公司信譽和在中國人心中的形象也會大打折扣。「它都不尊重你的國家，你還指望它尊重這個市場和消費者嗎？」

15日上午，亞馬遜平台上原來售賣「港獨」T恤的頁面變成中國五星紅旗的圖案。（網上圖片）

事件延燒之際，至15日早上，有網民發現，在亞馬遜官網搜索「free Hong Kong」後會突然出現「守護香港」、「亞馬遜公司馬上跟全體中國人道歉」等標語，原來售賣「港獨」T恤的頁面變成中國五星紅旗的圖案。

有人認為亞馬遜可能被黑客攻擊，也有人解釋是由中國賣家VC帳號（Vendor Central帳號，供應商中央賣家）所為，即以更大的權限直接改了售賣「港獨」T恤賣家的圖片。

亞馬遜平台上銷售一款美國國旗和香港區旗拼接圖案的T恤。（網站截圖）

及至16日，在亞馬遜平台搜尋「FREE HONGKONG DEMOCRACY NOW」、「Hong Kong is not China」等字眼，基本已經找不到各款「港獨」T恤。除了一款美國國旗和香港區旗拼接圖案的T恤仍然在銷售，其他被指含有「反華言論」的T恤已經不見蹤影。

亞馬遜同日亦回應稱，亞馬遜一貫認可並尊重「一國兩制」原則，並稱這是長期以來得到國際社會廣泛認可的原則。「在我們業務運營的每個國家和地區，我們都持續遵守當地不同的法律法規。」

（環球時報、中新網）