【新疆再教育營】美媒：不再支持中國新疆政策　卡塔爾退出聯名信

2019年7月，包括卡塔爾在內的37國代表曾聯合致信聯合國，支持中國在新疆的政策，並稱中國在人權領域取得了顯著成就。不過，如今卡塔爾卻退出了這封聯名信。

據美國彭博社8月21日報道，卡塔爾通知了聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）主席科利•塞克（Coly Seck），決定退出。

卡塔爾常駐聯合國日內瓦辦事處代表阿里·阿爾曼蘇里（Ali Al-Mansouri）。（網絡圖片）

卡塔爾常駐聯合國日內瓦辦事處代表阿里·阿爾曼蘇里（Ali Al-Mansouri）在給塞克的信中寫道：「考慮到我們對妥協和調解的關注，我們認為，簽署聯名信將損害我們的外交政策關鍵優先事項。在這方面，我們希望保持中立，並提供調解和協調。」

針對新疆問題，中國國務院新聞辦公室8月16日發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書稱，新疆開展教培工作，有效消除了恐怖主義、宗教極端主義滋生蔓延的土壤和條件，不僅使新疆實現了社會穩定，也有力維護了地區安全和穩定。

一段時間以來，新疆成為國際上熱點的話題，美國官員一再針對新疆問題發聲引發中美隔空喊話。

此前7月12日，包括俄羅斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯等37國常駐日內瓦大使聯名致函聯合國人權理事會，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果，支持中國在新疆問題上的立場。

37國分別為阿爾及利亞、安哥拉、白俄羅斯、布基納法索、布隆迪、科摩羅、剛果、古巴、朝鮮、剛果（金）、厄立特里亞、加蓬、老撾、緬甸、尼日利亞、菲律賓、俄羅斯、索馬里、南蘇丹、敘利亞、塔吉克斯坦、委內瑞拉、津巴布韋、沙特阿拉伯、巴基斯坦、埃及、多哥、柬埔寨、阿曼、卡塔爾、阿聯酋、巴林、蘇丹、土庫曼斯坦、科威特、喀麥隆、玻利維亞。

而就在7月10日，22個國家聯合致函聯合國人權理事會，批評中國新疆政策，特別提及設立「再教育營」是打壓新疆少數民族人權。

這22國包括，澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、日本、拉脱維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英國。

值得關注的是，卡塔爾埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）今年1月曾訪問北京，中國國家主席習近平稱他為「老朋友」。

卡塔爾是全球最大的液化天然氣出口國，據報道，中國在2018年是卡塔爾第三大貿易伙伴，貿易總額約為130億美元。