杭州地鐵施工導致路面塌陷：31棟居民樓傾斜　燃氣洩漏

今天（28日）上午，杭州建國北路和體育場路交叉路口路面出現塌陷事故，事發時現場冒出大量黃色煙塵，附近多棟樓發生傾斜。所幸事故並未造成人員傷亡。 據杭州官方通報，此次事故是地鐵通道施工發生滲漏水導致的。

據瞭解，事發地點位於杭州市的鬧市區，事發時現場冒出大量黃色煙塵，能聞到煤氣味，疑似煤氣洩漏。

杭州地鐵和下城區官方隨後通報稱，28日上午10時左右，地鐵5號線寶善橋站至建國北路站聯絡通道施工發生滲漏水，導致建國北路發生路面坍塌，伴隨有部分燃氣洩漏。

據通報，截至目前，事件未造成人員傷亡。事發後，杭州地鐵立即組織搶險，封閉建國北路道路及人員通行；當地相關部門到達現場，採取應急措施聯合搶險。事故搶險正在有序進行。為確保週邊人員及建築物安全，相關部門第一時間疏散了塌陷路面週邊的樹園小區相關住戶，杭州市地鐵集團加強對週邊建築物進行監測，並安排對週邊小區以及地下管線安全進行全面排查。

據內地媒體消息，此次事件導致附近樹園小區大批居民樓樓體沉降傾斜，出現多條裂縫。樹園小區31幢及周邊樓房住戶被緊急疏散，安置到附近的東園小學，下城區潮鳴街道正在安置點內對住戶進行登記，還安排醫生對老人進行照顧。

至28日16時，樹園小區13幢樓共700多戶被疏散並被安排了住宿。

（綜合報道）