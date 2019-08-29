【楊恒均案】澳洲總理促中國放人　中國外交部：澳方顛倒黑白

路透社報道，澳洲總理斯科特·莫里森（Scott John Morrison）今天（28日）表示，澳洲將主張中國方面釋放因為涉嫌間諜活動而被北京拘留的楊恒均。 雖然中方指澳洲要求中國政府釋放楊是「干涉內政」，但莫里森拒絕接受中國的不干涉警告。 中國外交部發言人耿爽今天下午在記者會上表示，澳洲政府「顛倒黑白，而且自相矛盾」，並稱澳洲應「停止發表沒有根據、不負責任的言論，停止炒作和施壓」。

楊恒均（本名楊軍）是前中國外交官，後來成為網絡記者和博客作者。他在中國被拘留七個月後，上個星期被中國當局正式逮捕。

楊恒均2000年加入澳洲籍。（網絡圖片）

莫里森在接受電視台採訪時說：「我們將捍衛我們的公民，我們希望他受到適當的對待，他的人權得到尊重。」他說，楊恒均是澳洲間諜的說法「完全不真實」。「我們不為維護我們的公民而道歉。」

知情人士告訴路透社，8月27日，澳洲駐北京大使館的工作人員在訪問楊恒均時，他懇求澳洲總理「儘快幫助我回家」。

澳洲政府稱，自楊恒均被拘留以來，中國一直不允許他接觸律師或家人。在中國，間諜活動可判處死刑。

澳洲政府稱表示，楊恒均被關押在惡劣的環境中，並希望他能受到人權法的待遇。莫里森表示，澳洲將繼續對楊恒均的待遇表示關注。

他說：「我的意思是，這不是干涉中國的制度。」他還說，他尊重中國有自己的法律體系。「但我們確實希望澳洲人，實際上是所有公民的人權都能適當地得到照顧。」

對此，中國外交部發言人耿爽今天下午表示，此前中方已多次就楊軍案闡述了中方立場，「澳方的一些言論完全是顛倒黑白，而且自相矛盾」。耿爽說，澳洲「一方面口口聲聲說，尊重司法主權，不干涉中國司法，另一方面卻對中國主權範圍內的事情指手畫腳，企圖來指責施壓」。耿爽強調，中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案。我奉勸澳方立即停止發表沒有根據、不負責任的言論，停止炒作和施壓，多做有利中澳關係和雙方互信的事情，而不是與之相反的事情。

早前，澳洲外長佩恩（Marise Payne）聲明稱，楊恒均被逮捕的消息讓她感到「非常失望」，她對楊的安危及目前處境「非常關切」，希望中方「能堅持基本的正義公平標準和程序公正等原則」。佩恩還表示，「我誠摯地重申此前提出的請求，如果楊博士是因為其政治信仰被捕，那麼他應該被立刻釋放」。