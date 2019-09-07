被揭曾赴美生子　「央視一姐」董卿大談愛國惹惡評　網民：太虛偽

近日，被稱為「央視一姐」的女主持董卿在電視節目《開學第一課》中教育學生要愛國和愛護五星紅旗。惟此番「正能量」言論卻意外惹來大批內地網民的惡評。有人揭發董卿曾赴美產子，讓兒子成為了美國人，自己卻在中國教育孩子要熱愛祖國，做法十分虛偽和矛盾。

據悉，央視製作的《開學第一課》是面對內地中小學生的電視專題節目，於每年秋季開學日（9月1日）前後播放，節目的內容選取具「正能量」的人物及事件，以此對學生進行教育，特別是進行愛國主義、民族主義教育。

董卿近日在主持該節目時，在台上教育學生說：「特殊的五星紅旗，曾經是多少人活下去的希望，也曾經是多少人內心最崇高的信仰和榮耀，我們今天再次和同學們來講述這個故事，就是希望大家要明白一個道理，今天的我們要像愛護生命一樣愛護五星旗，因為國旗神聖不可侵犯。」

網民紛紛留言批評董卿，指她「口是心非」。（微博）

但節目播出後沒多久，董卿的言論卻引起了網民的嘲諷和抵制。有人說，「最討厭這種人，口是心非。」還有人直言，「董卿的孩子是美國籍，自己卻打著為人師表的幌子，站在央視大舞台，教育著中國的孩子們，教育他們愛國，還大談民族精神和崇高信仰 ，這是多麼的滑稽可笑。」此外，有人甚至質問，「請你們央視別再拿這種假愛國來欺騙我們百姓，我們百姓愛國才是真的！你們回答一下有幾個孩子是中國籍？」

據內媒報道，董卿面對質疑，曾自辯孩子是美國籍，為的是能讓孩子接受到更好的教育，並不影響她自己愛國。惟網民的怒氣難平，紛紛留言稱「不知道她愛的是哪個國」，也有網民認為「國籍就是立場，沒啥好說的」。

不過，也有少數網民為董卿辯護，「怎麼就不能談愛國了。照這個邏輯，華人華僑也不能談愛國了唄。」「愛國心不是在中國就叫愛國，是無論在哪都記得自己的根自己的魂。董卿主持了那麼多節目，讓更多的外國人認識到中國人的美和中國的文化，這就是愛國。」

董卿是央視著名的女主持人。（資料圖片/視覺中國）

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據悉，董卿從2005年開始主持央視春節聯歡晚會。2014年，41歲的董卿突然在央視幕前消失，赴美深造，隨後就傳出其在加州產下一子。後來董卿說：「到了一定的年紀，許多事情也不能被推遲，否則將永遠失去這種機會。」之後在一次發布會中，董卿首次承認自己有個兒子。

（綜合報道）