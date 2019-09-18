中車宣布突破高速磁浮列車動力「心臟」關鍵技術　已應用樣機

中國中車株洲電機有限公司日前宣布，已突破高速磁浮列車動力心臟關鍵技術，並應用於樣機。

據稱，中車株洲電機有限公司已自主研發出長定子直線電機和懸浮電磁鐵，併成功應用於中國600公里時速磁懸浮列車樣機，截至目前運行良好。報道稱，這意味着，中國高速磁浮列車關鍵技術走在世界前列。

中車株洲研發的長定子直線電機。（微博@株洲生活圈）

中車株洲電機磁浮產品研究所副所長何雲風介紹，高速磁浮列車與中低速磁浮列車對電機驅動的需求不同。中低速磁浮列車主要通過接觸網供電，但這類供電方式無法確保大功率高速磁浮列車的供電穩定。

此外，列車要貼地高速「飛行」，也需儘量降低車體自身重量。為此，中車株洲研發出長定子直線電機，將中低速磁浮列車採用的短定子直線電機中「定子」部分，從車體內「挪」到列車軌道上，由地面供電設備直接供電，確保供電穩定。同時，大功率逆變器也從車上轉移到地面，大大降低了列車自身重量。

據悉，該長定子直線電機既能滿足車輛高速運行的高功率要求，還能同時提供車輛所需的懸浮力和牽引力。相比中低速磁浮的短定子結構，其採用的同步控制方式，可提高電機效率20%，提高電機電壓10倍以上。

（《科技日報》）