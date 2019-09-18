「九一八」88周年：瀋陽舉行撞鐘鳴警儀式　南京市民緬懷遇難同胞

今日（18日）為「九一八事變」88周年，全國各地都有紀念儀式。 在遼寧瀋陽，上千人在「九．一八」歷史博物館集會，舉行撞鐘鳴警儀式，以銘記歷史，緬懷先烈。而在江蘇南京，眾多市民和遊客到南京大屠殺遇難同胞紀念館，敬獻花圈，默哀悼念，緬懷遇難同胞。

瀋陽舉行撞鐘鳴警儀式，紀念「九一八事變」88周年。（視覺中國）

在瀋陽，18日早上9時18分，撞鐘手推動鐘槌擊響在博物館廣場西側的「警世鐘」，傳出14響鐘聲，寓意中華民族14年抗日戰爭的艱辛歷程。瀋陽上空同時拉響歷時3分鐘的防空警報，主要街路上的車輛停駛鳴笛，是自1995年以來，瀋陽連續25年在全城拉響防空警報，紀念「九一八」事變。

據悉，瀋陽「九．一八」歷史博物館是中國唯一全面反映「九一八」事變歷史事件的博物館，該館的東牆緊鄰當年的「北大營」，距離日本侵略者所炸燬的南滿鐵路柳條湖路段只有800米距離，館藏的大量文物和照片。

同日在南京，上午10時防空警報響起，市民在南京大屠殺紀念館前肅立默哀，緬懷遇難同胞。

9月18日，眾多市民和各地群眾來到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，緬懷遇難同胞。（視覺中國）

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新華社18日也發文稱，「88年前那刻骨銘心的屈辱，一刻也不敢忘記。」文章指出，從1931年到1945年，中國有超過3500萬人傷亡，4200萬難民無家可歸，半個中國遭日本鐵蹄踐踏，14年抗日戰爭中，湧現出無數英雄事跡。

1931年9月18日晚上，日本關東軍炸毀瀋陽北郊柳條湖附近南滿鐵路的一段路軌，並誣衊是中國軍隊所為，隨即攻襲東北軍駐地北大營，正式拉開了中國的抗戰序幕。

圖為1931年9月19日，日本侵略軍裝甲部隊侵入瀋陽市。（資料圖片）

1937年12月13日，侵華日軍攻佔南京後，實施有組織、有計劃、有預謀的大規模屠殺、強姦以及縱火、搶劫等罪行。據二戰結束後遠東國際軍事法庭和南京軍事法庭的有關判決和調查，在大屠殺中有20萬以上乃至30萬中國平民和戰俘被日軍殺害。

至1945年8月15日，日本昭和天皇通過廣播發表《終戰詔書》，宣布接受無條件投降。

（綜合報道）