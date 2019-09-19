上海市教委：嚴禁組織中小學生參加月考，不得隨意增加考試難度

為確保學生成績，內地很多學校每月都會進行一次的較大型階段性檢測，即「月考」，頻繁的考試讓不少學生苦不堪言，不過，目前情況正逐步改變。日前，上海市教委等9部門印發《落實義務教育階段學生減負增效工作實施意見》（簡稱「意見」），明確嚴禁組織中小學生參加任何形式的聯考或月考，並對每學段、每科目的考查形式作出限定。

據悉，該意見於2019學年新學期開始施行，並明確高中可參照執行。

意見要求，堅持「教考一致」，各級考試命題要嚴格按照課程標準和教學基本要求進行，嚴禁隨意增加考試難度。嚴格控制考試次數和科目，嚴禁組織中小學生參加任何形式的聯考或月考。

根據意見，每學期開學後兩周內不得舉行考試、紙筆測試。

具體而言，小學階段不進行期中考試或考查，一、二年級可進行期末考查（一年級不得進行書面考查）；三、四、五年級期末考試僅限語文、數學兩門學科，其他學科只進行考查，考查形式可靈活多樣。

嚴禁按考試成績對學生、學校進行排名

初中除語文、數學、外語學科可舉行期中、期末考試以外，其他學科只進行期末考試或考查；道德與法治（思想品德）、歷史、地理學科採用開卷形式（或以開卷、閉卷相結合的形式）進行考查；物理、化學、生命科學學科應加強動手實驗能力考查；資訊科技、勞動技術、體育與健身、藝術、音樂、美術學科只進行操作、應用和實踐性的考查。

意見指出，嚴禁各區按考試成績對學生、學校進行排名，嚴禁各區按升學率對學校排隊，嚴禁下達中考、高考等相關考試指標，或以此進行排名獎懲。

（新京報）