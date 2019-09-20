工信部：明年正式大規模投入獨立組網5G網絡　80%用於工業互聯網

內地手機生產商品牌加速在5G手機市場攻城略地，華為在昨晚（19日）發布了Mate30 5G 版， vivo本週也剛剛發佈其第二款5G手機NEX 3，下週小米也將發布新的5G手機。 據工業和信息化部部長苗圩20日透露，目前在中國市場上商業發布的5G手機有11款，但是大部分的手機都是非獨立組網的。據苗圩介紹，手機真正能夠體現5G性能，還要依靠獨立組建的5G網絡，而中國要到明年才能夠正式大規模投入獨立組網的5G網絡。

華為19日在德國發布了Mate30 5G 版手機。（AFP）

在國新辦發布會上，苗圩被記者問到自己使用的手機是否是5G。苗圩說，他現在使用的還是4G的手機。據他介紹，現在能夠兼容NSA（非獨立組網）和SA（獨立組網）的手機只有華為，因為這涉及到晶片、操作系統等很多因素。現在各地所推的網絡，基本上都是非獨立組網的5G應用。因此只有到明年，中國才能夠正式大規模投入獨立組網的5G網絡。

至於5G的應用，苗圩認為是「二八律」的分布。「對廣大用戶而言，4G手機夠用了，不光是打電話、發短信，包括上網、看視頻，都是足夠的。當然對少部分特殊用戶，比如年輕人在從事電競、大型手遊，可能現在的4G網絡還不能滿足他們的需要，但那只是涉及一少部分人的高端應用，所大部分應用4G足夠了。」

目前中國市場上商業發布的5G手機有11款。（資料圖片/視覺中國）

苗圩說，5G真正的應用場景，80%應該是用在工業互聯網領域，他並認為5G最期待的還是這個領域。而在車聯網方面，工信部和交通運輸部、公安部已經達成共識，「推動車聯網的發展，不僅要關注到車，還要關注到路，車路之間要協同，這時候通信只能靠5G來實現。」

（澎湃新聞）