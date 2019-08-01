盜墓團夥私掘西安秦東陵國家一級文物　主犯判囚10年8個月

位於陝西西安的秦始皇先祖陵園「秦東陵」被盜掘一案，7月31日在當地法院公開審理，主犯張某峯犯盜掘古墓葬罪被判處有期徒刑10年8個月，並處罰金5萬元人民幣。

（庭審現場。（華商網））

據新華社報道，秦東陵特大盜墓案曾引起社會廣泛關注。經審理查明，2010年8月，被告人張某峯夥同已被判決的許某超、肖某飛等人，預謀對西安市臨潼區的國家重點文物保護單位秦東陵實施盜掘，並先後多次在秦東陵保護區進行探墓。

同年9月下旬至10月中旬期間，該團夥先後多次竄至秦東陵一號墓盜洞對該墓進行盜掘，幾人分工明確，開車、送風、查看接電用電情況、防風等均由專人負責，最終由肖某飛兩次進入一號墓室實施盜掘，盜取墓室內高足豆1件、高足豆座3件及竹簡7件，交由許某超帶回徐州，藏匿於其家中。至2018年12月，該案主犯之一張某峯落網。

破案後，追回的贓物經陝西省文物鑒定委員會鑒定，「八年造」漆木高足豆為國家一級文物，「大官」銘漆高足豆座、竹簡均為國家三級文物。該古墓經陝西省文物鑒定委員會確認為戰國時期古墓葬，具有非常重要的歷史、藝術、科學價值。

秦東陵是國家重點文物保護單位。（資料圖片／視覺中國）

合議庭評議認為，被告人張某峯夥同他人，盜掘全國重點文物保護單位的古墓葬秦東陵，並竊取古墓葬中的珍貴文物，其行為已構成盜掘古墓葬罪，依法應予刑罰處罰。張某峯夥同他人預謀盜掘秦東陵，並糾集他人多次對秦東陵實施探墓活動，在共同犯罪中是主犯之一，且被告人是累犯，依法應從重處罰。結合張某峯認罪認罰等情節，法庭依法判決其犯盜掘古墓葬罪，作出上述判決。

據悉，秦東陵位於驪山西麓，是秦始皇的先祖陵園，屬於戰國晚期的秦王陵區。

（新華社）