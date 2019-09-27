增進國際社會了解中國　國新辦發布《新時代的中國與世界》白皮書

國務院新聞辦公室周五（27日）發布《新時代的中國與世界》白皮書，介紹中國的發展成就、發展道路、發展走向，同時有闡述中國與世界的關係，以增進國際社會對中國發展的了解和理解。 據中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟指，白皮書的內容是圍繞「中國從哪裏來、向哪裏去」、「中國推動建設什麼樣的世界」、「發展起來的中國如何與世界相處」等問題。

據介紹，白皮書由前言、正文和結束語組成，全文超過2.9萬字，並以中、英、法、俄、德、西、阿、日共八種語言發布。白皮書展示大量數據，介紹70年來中國發展的成就、意義、貢獻，例如稱中國用幾十年時間走完發達國家幾百年走過的發展歷程，經濟總量躍居世界第二，近14億人民擺脱物質短缺，總體達到小康水平，享有前所未有的尊嚴和權利。

時值國慶70周年，國新辦發布《新時代的中國與世界》白皮書。（視覺中國）

白皮書特別提及中國發展取得成功，根本原因是在中國共產黨領導下，中國人民找到「中國特色社會主義」這條正確發展道路，並且沿着這條道路堅定不移地走下去，強調中國特色社會主義道路，是一條從中國國情出發確立的道路，「是一條把人民利益放在首位的道路，是一條改革創新的道路，是一條在開放中謀求共同發展的道路，是一條全面依法治國的道路」，符合中國國情，適應時代要求，將隨着時代前進越來越顯示出光明的發展前景。

對於國際社會對中國發展的關切，白皮書稱實現國家富強、民族振興、人民幸福，既是中國人民的夢想，也是各國人民的共同夢想，中國的發展對世界是機遇，不是威脅和挑戰。白皮書認為中國是世界經濟增長的主要穩定器和動力源，全方位對外開放為各國發展創造更多機會，中國為國際社會提供更多公共產品，中國發展為其他發展中國家提供經驗和借鑑，更表明中國絕不走「國強必霸」的路。

白皮書表明中國絕不走「國強必霸」的路。（視覺中國）

至於中國日益發展後，未來將如何與世界相處，白皮書稱中國的發展離不開世界，世界的和平發展、繁榮穩定離不開中國，重申中國堅持合作共贏、共同發展，堅持維護和推動經濟全球化，積極發展全球夥伴關係，堅定支持多邊主義、維護國際公平正義，推動共建「一帶一路」高質量發展，積極參與引領全球治理體系改革和建設，「始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」。

（新華社）