【逃犯條例】警長劉澤基抵京參加國慶活動　直言有兩大期待

受邀參加國慶70周年慶祝活動的葵涌警署警長劉澤基（內地稱：香港光頭警長劉Sir）今天（29日）早上8時59分在社交平台微博上發文稱，準備乘坐飛機啟程前往北京。據內地媒體報道，他乘坐的航班大約在12時25分抵達了北京機場。 出發前，劉澤基透露，這是他第一次到北京，非常期待北京之行，他確認，此前一度被網友「勸退」的長城游，將會成行。

在7月30日的葵涌警署外衝突中，警署警長劉澤基舉槍的畫面被媒體拍下，相片傳到內地後，大批網民為其叫好，央視主持人亦曾對其表示支持。劉澤基在內地網絡爆紅，他的硬漢形象收穫內地大量「粉絲」，劉澤基被網友稱呼為「香港光頭警長劉sir」。

9月27日，在出發前往北京觀禮之前，劉澤基在香港接受了內媒《新民晚報》的採訪。劉澤基介紹說，9月29日他會和7名受傷警員和3名警官一同飛赴北京觀禮，這是北京給香港警隊的特殊禮遇。說到北京之行，他有兩個最期待的事： 一個是觀看大閲兵，一個就是游長城，另外他還想嘗一嘗著名的北京烤鴨。

他說，在表達去長城的願望後，很多網友勸他不要去，因為國慶節長城人太多了。隨後長城管理部門聯繫到他，告訴他將為他開闢「綠色通道」，幫他圓夢 。

劉澤基還透露，他和太太已初步決定把兩個孩子送到深圳去上學，等忙過這陣子，他準備到深圳去考察一下國際學校。之所以下這樣的決心，一方面是因為香港示威者公開他兩個孩子的信息，導致現在孩子除了上學其他時間只能待在家裏。

而更重要的一個原因是，他認為香港教育是一個很大的問題，他希望自己的孩子到內地去讀書，將來長大會知道自己是一個中國人，要愛自己的國家。 不能像香港一些年輕人那樣，光有知識而沒有正確的價值觀，在他眼裏這相當於「廢人」。

據瞭解，此次赴京參加國慶慶典相關活動的香港警員人數有10人。