【逃犯條例】歐盟籲要對話克制　中國駐歐盟使團：停止粗暴干預

歐盟日前回應香港局勢時強調要對話、為局勢降温，並認為克制是香港向前走的唯一路徑，但同時亦表明《基本法》和國際所承諾的集會權利以及和平抗議的權利必須繼續維持。 對此，中國駐歐盟使團發言人重申香港事務純屬中國內政，嚴正要求歐盟立即停止對香港事務和中國內政的粗暴干預，停止發表不負責任的言論，停止阻撓特區警方依法執法，停止偏袒、縱容不法暴力行為。

中國駐歐盟使團發言人稱，對於歐盟聲明，需指出兩個重點，一是「誰在施暴？」，二是「如何止暴？」。「關於誰在施暴，任何不帶偏見的人都可以看到，一個時期以來，黑衣暴徒在香港街頭打砸燒，襲擊執法警察，近日更是肆意加劇其暴力行為，甚至對警察進行致命攻擊, 構成了香港的嚴重暴力威脅，早已遠遠超出和平示威的範疇」，發言人並反問，「類似香港的襲警行為如發生在歐盟國家，你們會怎麼做？歐盟怎麼從來沒有要求其成員國警察行動『嚴格適度』？」

對於「如何止暴」，發言人表明「那就是嚴格依法執法」，「沒有法治，香港的基本權利如何得到保證」，並批評歐盟對於香港特區政府依法止暴制亂、恢復秩序未予明確支持，更未對暴徒進行譴責，「反而罔顧事實，對香港警方依法執法橫加指責，歐盟一貫標榜的『法治』又在哪裏？」。

（中國駐歐盟使團）