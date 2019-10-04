新疆塔里木油田發現千億方級大氣田　預計最快11月建產

據新華社3日報道，中國石油旗下的塔里木油田公司博孜9井試井成功，獲高產工業油氣流，日產天然氣41.82萬立方米、凝析油115.15立方米，成為塔里木油田一年內在天山南部發現的又一個千億方級大氣田，也是塔里木盆地第二個萬億方大氣區。

中國石油旗下的塔里木油田公司博孜9井試井成功。（央視新聞）

報道稱，博孜9井是塔里木盆地庫車坳陷克拉蘇構造帶的一口預探井，2017年10月開鑽，今年3月完鑽，是一口深度達7880米的超深井。

塔里木油田公司副總經理田軍表示，博孜9井的發現，落實了博孜9氣藏含氣規模，預計含油氣面積40.9平方千米，氣層段厚度共178米，初步預計天然氣地質儲量1153億方、凝析油2166萬噸，這標誌著塔里木油田又發現一個超千億方的優質、整裝、高產凝析氣藏。

據塔里木油田公司介紹，博孜9井壓裂測試獲得高產工業油氣流，證實了庫車坳陷在8000米深層仍有優質儲層，展示了庫車深層巨大的勘探潛力，為下一步勘探提供了依據。目前，博孜-大北氣區已發現構造近50個，天然氣總資源量1.2萬億方，預計可探明天然氣地質儲量1萬億方以上。

據田軍透露，博孜9氣區最早可於11月建產。他說，博孜9井獲得突破，不僅為塔里木油田建設3000萬噸大油氣田增添了「底氣」，也將為西氣東輸和南疆用氣增加新的氣源，進一步保障內地天然氣供給。

塔里木盆地位於中國西北部的新疆地區，是中國面積最大的內陸盆地。（資料圖片／視覺中國）

中國深層凝析油氣探明儲量80%以上集中在塔里木盆地。目前，塔里木油田成功開發了牙哈、迪那2、塔中1號等14個超深、超高壓複雜凝析氣田，形成了年產凝析油超200萬噸、天然氣100億立方米產能，建成超深層凝析油氣生產基地。

塔里木油田也是內地陸上第三大油氣田，也是西氣東輸主氣源地之一，承擔著向華東、華北地區15個省市、120多個大中型城市約4億人口、3000餘家企業的供氣任務。

（新華社、央視新聞）